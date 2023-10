Weil es funktioniert: Netflix erhöht erneut die Preise

Wirtschaft

Nach nicht einmal zwei Jahren werden die monatlichen Abonnementgebühren von Netflix in den USA, Großbritannien und Frankreich steigen.

Am Rande der Quartalszahlen gab Netflix am Donnerstag neue Preise für seinen Streamingdienst bekannt. Das Premium-Paket, das seit Januar 2022 19,99 Dollar kostet, wird künftig auf 22,99 Dollar angehoben. Noch vor fünf Jahren kostete Premium knapp 14 US-Dollar pro Monat.„Ab heute passen wir die Preise in den USA, Großbritannien und Frankreich an“, teilte Netflix mit. „In den USA bleiben die Preise für Werbung (6,99 Dollar) und Standard (15,49 Dollar) unverändert, während Basic nun 11,99 Dollar und Premium 22,99 Dollar kostet. In Großbritannien und Frankreich betragen die Preise für Ads/Basic/Standard/Premium UK £4.99/£7.99/£10.99/£17.99 und 5.99€/10.99€/13.49€/19.99€ (wie in den USA sind unsere Ad- und Standardtarife in Großbritannien und Frankreich unverändert)."Netflix gab an, mit dieser Preisgestaltung „ein breites Spektrum an Bedürfnissen“ abzudecken. Man „bittet“ die Nutzer nun, etwas mehr zu bezahlen. Die hohe Zahl neuer Abonnenten dürfte dem Unternehmen dabei in die Karten gespielt haben. Fast neun Millionen Abonnenten kamen im dritten Quartal zusammen, so dass man sich noch nicht am Ende der möglichen Preisgestaltung sieht.