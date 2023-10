Tatjana Kästel: Jede/r von uns bekommt ab und zu spezielle Folgen

Interview

Die Schauspielerin Kästel darf mit ihrem Alter Ego in der Serie «SOKO Köln» aufsteigen. Wir sprachen über die Veränderungen.

Lilly Funke wird sicher durch diese neue Position andere Seiten zeigen. Aber trotzdem bleibt sie sich treu und der Zuschauer wird jetzt nicht eine komplett neue Figur sehen.Ja es ist sicher hilfreich, dass wir uns gut kennen und wir dadurch sehr eingespielt sind. Auch das Team hinter der Kamera ist schon lange dabei und das hilft natürlich auch, so viele Folgen gut zu meistern.Die Folge ist kein Spin-Off. „Des Müllers Lust“ ist eine spezielle Folge, in der Lilly Funke undercover unterwegs ist. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, in diese etwas andere Haut der Lilly Funke zu schlüpfen….Jede/r von uns bekommt ab und zu spezielle Folgen, in denen wir uns schauspielerisch austoben dürfen. Was natürlich immer schön ist und für Abwechslung sorgt.Ich war drei Jahre bei «Verbotene Liebe». Es war eine sehr lehrreiche Zeit, in der ich viel Kameraerfahrung sammeln durfte, was toll war, da ich vom Theater kam.Ja, da durfte ich teilnehmen, was ebenfalls eine schöne und lehrreiche Zeit war. Wir hatten damals einen bekannten Coach aus den USA, der uns die Technik vor der Kamera zeigte, und wir haben mehrere kleine Kurzfilme produziert, die am Ende in einem Kino gezeigt wurden.Wir versuchen jedes Jahr ein Autorentreffen zu organisieren. Da tauschen wir uns dann aus, was immer sehr produktiv und befruchtend ist für beide Seiten.