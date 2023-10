RTL-Spendenmarathon startet am 16. November

TV-News

Der Kölner Fernsehsender hat wieder eine Ausgabe von «Wer wird Millionär» mit Günther Jauch gedreht.

Im vergangenen November kamen beim RTL-Spendenmarathon über 40 Millionen Euro zusammen. In diesem Jahr wollen Wolfgang Kons und sein Team ein ähnliches Ergebnis erreichen. Der Startschuss für das 24-Stunden-Projekt fällt am Donnerstag, 16. November 2023, um 18.00 Uhr. Zwischen 18.00 und 18.30 Uhr läuft, am Freitag um 18.00 Uhr ist das Finale der 28. Auflage zu sehen. Erstmals ist die Sendung auch auf VOX zu sehen, am Donnerstag allerdings nur zwischen 18.00 und 18.15 Uhr.Der Fernsehsender RTL strahlt zwischen 20.15 und 00.15 Uhr eine neue Ausgabe vonaus. Die Fragen stellt natürlich wieder Günther Jauch. Welche Stars an Jauchs Seite sitzen werden, hat RTL noch nicht verraten. Das Nachrichtenmagazin «RTL Direkt» entfällt, dafür meldet sich Wolfgang Kons mehrfach mit seinen Prominenten.Nach dem «Nachtjournal» wiederholt RTL die Reportage, die erstmals am Sonntag vor dem NFL-Spiel in Frankfurt ausgestrahlt wurde. Zwischen 01.00 und 01.50 Uhr können die Zuschauer die Dokumentation sehen. Mit dabei sind in diesem Jahr unter anderem Monica Lierhaus, Annika Lau, Philipp Lahm, Isabel Edvardsson, Wayne Carpendale oder Felix Neureuther.