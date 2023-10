Neue Infos über «Beacon 23»

US-Fernsehen

MGM+ wird die Serie am 12. November in den USA starten.

spielt in den entlegensten Winkeln der Milchstraße und folgt Aster (Lena Headey), einer Regierungsagentin, und Halan (Stephan James), einem stoischen Ex-Militär, deren Schicksale miteinander verwoben sind, nachdem sie zusammen in einem der vielen Beacons gefangen sind, die als Leuchtturm für intergalaktische Reisende dienen. Jede Bake wird von einem hochqualifizierten Menschen und einer spezialisierten künstlichen Intelligenz betrieben. Aster findet auf mysteriöse Weise den Weg zu dem einsamen Leuchtturmwärter Halan, und es entspinnt sich ein spannender Kampf des Willens. Halan beginnt sich zu fragen, ob Aster Freund oder Feind ist, denn ihre Fähigkeit, ihre Absichten und Motive zu verschleiern, könnte sie zu einem ernstzunehmenden Gegner machen.Der Science-Fiction-Mystery-Thriller «Beacon 23» basiert auf dem Bestseller von Hugh Howey. Die von Boat Rocker produzierte weltweite Serienpremiere wird am Sonntag, den 12. November, um 21:00 Uhr auf MGM+ mit den ersten beiden von acht Episoden ausgestrahlt. Zak Penn ( «Ready Player One» ► , «Free Guy») hat die Serie entwickelt und zusammen mit Glen Mazzara («The Walking Dead», «The Shield») produziert.Produziert wurde die Serie von Boat Rocker, wobei Zak Penn und Glen Mazzara neben David Fortier, Ivan Schneeberg, James Middleton, Nick Nantell, Tina Thor, Katie O'Connell Marsh, Elisa Ellis, Liz Varner, Ira Steven Behr, Daniel Percival, Joy Blake, Lena Headey und Stephan James als ausführende Produzenten fungierten. Boat Rocker ist für den weltweiten Vertrieb und die Lizenzierung von Beacon 23 zuständig.