Jochen Schropp demnächst am ZDF-Sonntag

Eigentlich wird Jochen Schropp ja in erster Linie mit Sat.1 in Verbindung gebracht, wo er regelmäßig Shows wie Promi Big Brother moderiert. Allerdings ist er bekannter Weise auch als Schauspieler aktiv. In dieser Funktion stand er im Sommer 2025 für einen Fernsehfilm mit dem Titel «Baumgeflüster» vor der Kamera. Dirk Kummer inszenierte die romantische Komödie nach dem Drehbuch von Claudia Matschulla und Arnd Mayer, die ab Samstag, 21. März 2026, im ZDF gestreamt werden kann und am Sonntag, 29. März 2026, 20.15 Uhr, im ZDF-Herzkino ausgestrahlt wird.
Darum gehts: Yascha (Linus Schütz) ist studierter Forstwirt, Single und ziemlich schlecht im Lügen. Als er im Freisinger Wald einen erkrankten Kollegen vertritt, erhält er einen Spezialauftrag: Er soll ein Privatgrundstück für einen geplanten Nationalpark sichern. Dann trifft er zufällig auf Mats (Aaron Friesz), den Erben genau dieses Waldstücks, und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Dumm nur, dass Mats denkt, Yascha sei Lehrer. Und Yascha lässt das Missverständnis einfach stehen, als er bemerkt, mit wem er da angebandelt hat...
Florist Holger (Robert Stadlober) und dessen Partner Mirko (Jochen Schropp) fungieren in dieser Konstellation als Freundespaar der Hauptfigur, das für seinen besten Freund bald alle Liebes-Felle davonschwimmen sieht. Der Grund dafür liegt eben genau in dessen Verstrickungen, die aus seinem Hang zum Lügen resultieren.
