RTL zeigt «The Meg 2  Die Tiefe» im Eventkino

RTL setzt am Sonntag, den 8. März 2026, um 20:15 Uhr im RTL Eventkino auf die Free-TV-Premiere von «The Meg 2 Die Tiefe» («The Meg 2: The Trench»). Der 2023 produzierte Mix aus Horror und Science-Fiction mit Jason Statham in der Hauptrolle lief bislang ausschließlich im Pay- und Streamingbereich. Nun feiert die Fortsetzung des Hai-Blockbusters ihre Premiere im frei empfangbaren Fernsehen.
Im Zentrum steht erneut Tiefseetaucher Jonas Taylor (Jason Statham), der sich inzwischen für den Schutz der Ozeane engagiert und sich zugleich um die Tochter seiner verstorbenen Kollegin kümmert. Während einer Expedition im Marianengraben stößt sein Team nicht nur auf mehrere Megalodons, sondern auch auf eine geheime Unterwasserstation. Diese wird von Montes (Sergio Peris Mencheta) geleitet, der dort illegal Rohstoffe abbauen lässt. Als die Mission außer Kontrolle gerät und die U-Boote angegriffen werden, beginnt ein actionreicher Überlebenskampf gegen monströse Kreaturen und skrupellose Gegner.
Regie führte Ben Wheatley, das Drehbuch stammt von Jon Hoeber, Erich Hoeber und Dean Georgaris, basierend auf der Romanvorlage von Steve Alten. Neben Statham stehen unter anderem Wu Jing, Cliff Curtis und Sophia Cai vor der Kamera. Dass Hai-Action im Free-TV funktionieren kann, zeigte bereits die Ausstrahlung des Vorgängers «Meg» ► bei ProSieben. Am 13. Dezember 2020 erreichte der Film starke 2,40 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Marktanteil von 6,7 Prozent. In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kam der Blockbuster auf 1,22 Millionen Zuschauer und überzeugende 11,0 Prozent Marktanteil Werte, die deutlich über dem Senderschnitt lagen.
