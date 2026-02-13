Rodel-Gold von Deutschland sehen 5,28 Millionen

Quotennews

Der erste Part der Eishockey Partie Deutschland  Dänemark erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen 1,15 Millionen Zuschauer.

Am 6. Wettkampftag meldeten sich Katrin Müller-Hohenstein und Jochen Breyer aus Mainz und schalteten zu den Olympischen Spielen. Bereits um 11.30 Uhr stand im Ski alpin der Super-G der Frauen auf dem Programm. Die Italienerin Federica Brignone gewann in 1:23,41 Minuten. Das Rennen sahen 2,21 Millionen Menschen und brachte 31,0 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,28 Millionen verbucht, das führte zu 31,5 Prozent. Beim Langlauf holte die Schwedin Frida Karlsson die Goldmedaille. 2,07 Millionen Menschen verfolgten das 10-Kilometer-Intervallstart-Rennen im Freistil der Frauen, das auf 27,0 Prozent Marktanteil kam. Bei den jungen Menschen wurden 0,24 Millionen gemessen, was zu 23,9 Prozent führte.Bereits ab 14.55 Uhr sahen 2,48 Millionen Menschen das große Finale im Snowboardcross der Männer, das 27,4 Prozent Marktanteil erzielte. Hier schnappte sich der Österreicher Alessandro Hämmerle die Goldmedaille. Bei den jungen Erwachsenen wurden 0,18 Millionen gezählt, was 18,1 Prozent bedeutete. Das Finale im Eisschnelllauf über 5.000 Meter gewann Francesca Lollobrigida. Den Wettbewerb sahen 2,82 Millionen Zuschauer, 26,2 Prozent Marktanteil wurden eingefahren. 0,34 Millionen 14- bis 49-Jährige brachten 26,4 Prozent mit. Der zweite Block erreichte 3,37 Millionen und 26,2 Prozent, beim jungen Publikum bedeutete 0,42 Millionen 26,3 Prozent. Die Curling-Partie der Round Robin zwischen Norwegen und Deutschland (4:5) verfolgten ab 17.05 Uhr 2,94 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil lag bei 25,4 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,29 Millionen gemessen, was 19,6 Prozent entsprach.Eine weitere Entscheidung stand ab 18.45 Uhr im Rodeln an: Die Teamstaffel ging an Deutschland. 5,28 Millionen Menschen sahen zu, der Marktanteil bewegte sich bei 27,1 Prozent. Unter den jungen Leuten wurden 0,77 Millionen gemessen, was zu 27,0 Prozent Marktanteil führte. Der dritte Lauf im Snowboard-Halfpipe-Wettbewerb der Frauen ging an die Südkoreanerin Choi Ga-on. 3,11 Millionen Zuschauer verfolgten die Entscheidung, die 12,9 Prozent bei allen sowie 22,5 Prozent bei den jungen Erwachsenen erreichte. Es schalteten 1,00 Millionen 14- bis 49-Jährige ein.Die Eishockey-Partie Deutschland  Dänemark (3:1) der Männer verfolgten ab 21.10 Uhr 3,25 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 13,7 Prozent. Unter den jungen Erwachsenen wurden 1,15 Millionen gezählt, was zu 24,6 Prozent führte. Der zweite Part erreichte 3,17 Millionen und 19,7 Prozent, 0,85 Millionen junge Menschen standen für 27,4 Prozent. Ab 22.45 Uhr erreichte der Studio-Teil noch 2,62 Millionen und 18,3 Prozent, es wurden 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährige gemessen, die 25,6 Prozent bedeuteten. Das um 21.45 Uhr ausgestrahltesicherte sich 4,08 Millionen Zusehende und 18,9 Prozent. Die Sendung verbuchte 1,17 Millionen junge Zuschauer und sicherte sich somit 27,3 Prozent.Beisaßen ab 23.45 Uhr der Vorsitzende der CDU-Landesgruppe Sachsen-Anhalt, Sepp Müller, der Lobbyist und Ex-SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert, die sächsische Autorin Jana Hensel sowie die Ökonomin Nicola Fuchs-Schündeln. 1,24 Millionen Menschen sahen die Gespräche, die 17,3 Prozent Marktanteil holten. Bei den jungen Erwachsenen kam die Sendung aus Hamburg auf 0,26 Millionen, der Marktanteil lag bei 18,5 Prozent. Maybrit Illner und ihre gleichnamige Sendung machten Pause.