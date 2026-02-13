Primetime-Check

Donnerstag, 12. Februar 2026

von

Wie erfolgreich war «Steirerwahn» im Ersten? Punktete ProSieben mit «Germanys Next Topmodel»?

Der neue Kriminalfilm «Steirerwahn» lockte 6,41 Millionen Menschen ins Erste, der Spielfilm verbuchte 0,38 Millionen junge Zuschauer. Die Marktanteile beliefen sich auf 26,8 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 8,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ein «Kontraste»-Special zu den 80ern und die «Tagesthemen» holten im Anschluss 2,61 und 2,22 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei jeweils 12,6 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen wurden 6,1 und 8,0 Prozent ermittelt.

Das ZDF sendete die Eishockey-Partie Deutschland  Dänemark, die 3,25 Millionen Menschen erreichte. Beim Gesamtpublikum wurden 13,7 Prozent Marktanteil eingefahren. Bei den jungen Erwachsenen waren 1,15 Millionen dabei, sodass 24,6 Prozent erzielt wurden. Das «heute journal» informierte 4,08 Millionen Zuschauer und verbuchte 18,9 Prozent Marktanteil. Die Sendung aus Mainz holte 1,15 Millionen junge Zuschauer und kam auf 27,3 Prozent. Der zweite Teil von Eishockey schnappte sich 3,17 Millionen und 19,7 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,85 Millionen, das bedeutete 27,4 Prozent.

«Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy» kehrte mit einer neuen Folge zurück, 0,95 Millionen Menschen schalteten bei RTL ein. Mit 0,18 Millionen Umworbenen wurden 4,2 Prozent verbucht. Ab 22.45 Uhr sahen 0,37 Millionen Menschen noch «Die Stefan Raab Show», die 4,1 Prozent in der Zielgruppe erreichte. Bei ProSieben holte «Germanys Next Topmodel» 1,11 Millionen Zuschauer, bei den jungen Leuten wurden 0,55 Millionen gemessen. Der Marktanteil bewegte sich bei 12,8 Prozent. Kabel Eins setzte mit «Achtung Abzocke  Betrügern auf der Spur» auf Neuware: 0,59 Millionen Menschen sahen Peter Giesel, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 5,4 Prozent. Die «Spiegel TV  Reportage» zur Reeperbahn sicherte sich 0,41 Millionen und 4,5 Prozent bei den Werberelevanten.

Sat.1 wiederholte «Das 1% Quiz  Wie clever ist Deutschland?» (0,96 Millionen) und «99  Wer schlägt sie alle?» (0,35 Millionen) und erzielte 3,8 und 4,0 Prozent bei den Umworbenen. Eine neue Ausgabe von «Reeperbahn privat! Das wahre Leben auf dem Kiez» lockte 0,48 Millionen Menschen zu RTLZWEI, der Sender verbuchte 5,5 Prozent bei den Umworbenen. «Hartes Deutschland  Leben im Brennpunkt» verfolgten noch 0,28 Millionen Zuschauer, die Hamburg-Folge sicherte sich 4,3 Prozent bei den Umworbenen.

Tom Hanks drehte im Jahr 2009 den Spielfilm «Illuminati», nun schickte VOX Professor Robert Langdon ein weiteres Mal on air. Das Werk sahen 0,95 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 4,4 Prozent taxiert. Bei den Umworbenen waren 0,28 Millionen dabei, der Marktanteil lag bei 6,8 Prozent. Ab 23.00 Uhr blieben 0,49 Millionen Menschen bei «Unstoppable  Außer Kontrolle» wach, bei den jungen Leuten kam der Actionfilm mit Denzel Washington und Chris Pine auf 7,6 Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
