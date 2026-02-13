Quotennews

6,41 Millionen: Hary Prinz begeistert wieder ein Millionenpublikum

Fabian Riedner von 13. Februar 2026, 08:34 Uhr

Danach wollte «Kontraste» mit einem Special zurück in die 80er-Jahre reisen. Die Zeitreise erreicht beim jungen Publikum nur maue 6,1 Prozent.

Vor knapp einem Jahr strahlte «Steirerwahn» zurück.



Der Spielfilm mit Hary Prinz, Anna Unterberger, Harald Krassnitzer und Bettina Mittendorfer verzeichnete 6,41 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Das Buch von Maria Murnberger und Wolfgang Murnberger erzielte 26,8 Prozent Marktanteil. Die Regiearbeit von Wolfgang Murnberger sicherte Das Erste 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass ein Marktanteil von 8,5 Prozent erreicht wurde.



Das «Kontraste»-Special Waren die 80er besser? blickte mit Prominenten und Politikern auf ein geteiltes Land zurück und ging der Frage nach, ob es den Menschen vor vier Jahrzehnten besser ging. 2,61 Millionen Menschen sahen den Film vom RBB, der 12,6 Prozent Marktanteil erreichte. Bei den jungen Menschen wurden 0,25 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei 6,1 Prozent. Im Anschluss ging Ingo Zamperoni mit den «Tagesthemen» auf Sendung und informierte 2,22 Millionen Zuschauer. Die Nachrichtensendung aus Hamburg sicherte sich 12,6 Prozent Marktanteil und fuhr 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein.



Die Satire-Sendung «extra 3» ging erfolgreich in die zweite Woche. Die Sendung aus dem Norden verbuchte 1,62 Millionen Zuschauer und erreichte 12,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,25 Millionen gemessen, das entsprach einem Marktanteil von 10,0 Prozent. Mit «Das Gipfeltreffen» erreichte

Vor knapp einem Jahr strahlte Das Erste mit «Steirermord» einen neuen Film der österreichischen Reihe aus, die stets mit guten Quoten zu überzeugen wusste. In den Sommermonaten liefen auch zahlreiche Wiederholungen im Hauptabendprogramm des Senders erfolgreich. Nun brachte Das Erste die Reihe mitzurück.Der Spielfilm mit Hary Prinz, Anna Unterberger, Harald Krassnitzer und Bettina Mittendorfer verzeichnete 6,41 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Das Buch von Maria Murnberger und Wolfgang Murnberger erzielte 26,8 Prozent Marktanteil. Die Regiearbeit von Wolfgang Murnberger sicherte Das Erste 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass ein Marktanteil von 8,5 Prozent erreicht wurde.Das-Special Waren die 80er besser? blickte mit Prominenten und Politikern auf ein geteiltes Land zurück und ging der Frage nach, ob es den Menschen vor vier Jahrzehnten besser ging. 2,61 Millionen Menschen sahen den Film vom RBB, der 12,6 Prozent Marktanteil erreichte. Bei den jungen Menschen wurden 0,25 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei 6,1 Prozent. Im Anschluss ging Ingo Zamperoni mit denauf Sendung und informierte 2,22 Millionen Zuschauer. Die Nachrichtensendung aus Hamburg sicherte sich 12,6 Prozent Marktanteil und fuhr 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein.Die Satire-Sendungging erfolgreich in die zweite Woche. Die Sendung aus dem Norden verbuchte 1,62 Millionen Zuschauer und erreichte 12,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,25 Millionen gemessen, das entsprach einem Marktanteil von 10,0 Prozent. Miterreichte Das Erste im Anschluss nur noch 0,83 Millionen Zuschauer und schlechte neun Prozent. Die Show mit Olaf Schubert, Johann König und Torsten Sträter holte 0,15 Millionen junge Zuschauer und führte zu tollen neun Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel