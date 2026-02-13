Quotennews

6,41 Millionen: Hary Prinz begeistert wieder ein Millionenpublikum

von

Danach wollte «Kontraste» mit einem Special zurück in die 80er-Jahre reisen. Die Zeitreise erreicht beim jungen Publikum nur maue 6,1 Prozent.

Vor knapp einem Jahr strahlte Das Erste mit «Steirermord» einen neuen Film der österreichischen Reihe aus, die stets mit guten Quoten zu überzeugen wusste. In den Sommermonaten liefen auch zahlreiche Wiederholungen im Hauptabendprogramm des Senders erfolgreich. Nun brachte Das Erste die Reihe mit «Steirerwahn» zurück.

Der Spielfilm mit Hary Prinz, Anna Unterberger, Harald Krassnitzer und Bettina Mittendorfer verzeichnete 6,41 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. Das Buch von Maria Murnberger und Wolfgang Murnberger erzielte 26,8 Prozent Marktanteil. Die Regiearbeit von Wolfgang Murnberger sicherte Das Erste 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass ein Marktanteil von 8,5 Prozent erreicht wurde.

Das «Kontraste»-Special Waren die 80er besser? blickte mit Prominenten und Politikern auf ein geteiltes Land zurück und ging der Frage nach, ob es den Menschen vor vier Jahrzehnten besser ging. 2,61 Millionen Menschen sahen den Film vom RBB, der 12,6 Prozent Marktanteil erreichte. Bei den jungen Menschen wurden 0,25 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei 6,1 Prozent. Im Anschluss ging Ingo Zamperoni mit den «Tagesthemen» auf Sendung und informierte 2,22 Millionen Zuschauer. Die Nachrichtensendung aus Hamburg sicherte sich 12,6 Prozent Marktanteil und fuhr 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ein.

Die Satire-Sendung «extra 3» ging erfolgreich in die zweite Woche. Die Sendung aus dem Norden verbuchte 1,62 Millionen Zuschauer und erreichte 12,1 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen wurden 0,25 Millionen gemessen, das entsprach einem Marktanteil von 10,0 Prozent. Mit «Das Gipfeltreffen» erreichte Das Erste im Anschluss nur noch 0,83 Millionen Zuschauer und schlechte neun Prozent. Die Show mit Olaf Schubert, Johann König und Torsten Sträter holte 0,15 Millionen junge Zuschauer und führte zu tollen neun Prozent.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.
Kurz-URL: qmde.de/168937
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Germanys Next Topmodel» erreicht 1,11 Millionennächster ArtikelRodel-Gold von Deutschland sehen 5,28 Millionen
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

Ushuaïa TV setzt Zeichen zum Weltfrauentag

Rund um den 8. März widmet sich Ushuaïa TV mit mehreren Dokumentationen dem Engagement von Frauen und Naturschützern weltweit.

BR dreht «Tatort» auf der Sicherheitskonferenz

Mitten im Hochsicherheitsbereich der Münchner Sicherheitskonferenz kommt eine Dolmetscherin ums Leben  Hammermann und Buvak ermitteln unter internationaler Dauerbeobachtung.

«Masterplan» mit Stanley Tucci kommt

Prime Video hat in einer virtuellen Präsentation seine internationale Serien- und Filmoffensive vorgestellt.

Roku schreibt Gewinne

Mit seiner Fokussierung auf die Monetarisierung auf Inhalte hat der Streamingdienst und Gerätehersteller die Trendwende geschafft.

Histoire TV beleuchtet Polens Abtreibungsdebatte

Zum Internationalen Frauentag widmet sich Histoire TV den Kämpfen polnischer Frauen und spannt den Bogen von 1956 bis in die Gegenwart.

AfD-Entwurf zum Rundfunk: Was bleibt bei genauer Analyse?

Quotenmeter analysiert vier zentrale medienpolitische Punkte aus dem Regierungsprogramm der AfD Sachsen-Anhalt für die Wahl zum 9. Landtag von Sachsen-Anhalt  ENTWURF und zieht ein Fazit.

«M.I.A.»: Peacock nennt Starttermin für neues Crime-Drama

Die neue Serie von Bill Dubuque und Karen Campbell feiert Anfang Mai ihre Premiere im Binge-Modell.

«Germanys Next Topmodel» erreicht 1,11 Millionen

Die Frauen-Ausgabe startete besser als die Männer-Variante, die am Mittwoch zu sehen ist. In der Zielgruppe erreichte man 0,55 Millionen.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

Quotennews Rodel-Gold von Deutschland sehen 5,28 Millionen Quotennews «Germanys Next Topmodel» erreicht 1,11 Millionen Quotennews «RTL Nachtjournal» hat mehr Zuschauer als Raab Quotennews Familie Ritter einstellig bei RTL Quotennews Olympia dreht tagsüber auf, FC Bayern zur Primetime Quotennews Mädchensitzung im ZDF kracht auf Tief Quotennews ProSieben-Models starten so schwach wie nie

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung