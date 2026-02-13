Quotennews

«RTL Nachtjournal» hat mehr Zuschauer als Raab

Fabian Riedner von 13. Februar 2026, 08:29 Uhr

In dieser Woche besuchten Markus Krebs, Cindy aus Marzahn und Bülent Ceylan Mario Barth. Bereits Barth hatte beim jungen Publikum schreckliche Werte.

Bevor das Dschungelcamp in Deutschland startete, präsentierte Mario Barth am 15. Januar eine Ausgabe von «Mario Barth präsentiert: Die größten Stars der Comedy», die allerdings aus der Konserve kam. Nun war eine neue Folge zu sehen, in der Bülent Ceylan, Cindy aus Marzahn, Markus Krebs, René Marik, Özcan Yaran und Bernd Stelter auf der Bühne standen. Die Sendung erreichte 0,95 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte 4,3 Prozent Marktanteil. Bei den Umworbenen wurden 0,18 Millionen gemessen, der Marktanteil lag bei 4,2 Prozent. Barth hatte gegen Olympia keine Chance.



Zwischen 22.45 und 00.00 Uhr ging eine weitere Folge von «Die Stefan Raab Show» auf Sendung, in der Musiker Sascha alias Dick Brave sowie die sogenannte Kuschelfrau Elisa Meyer zu Gast waren. Die von Stefan Raab moderierte Sendung lockte lediglich 0,37 Millionen Zuschauer an und fuhr einen Marktanteil von 2,9 Prozent ein. Zuletzt erreichten die Dschungel-Ausgaben rund 1,0 bis 1,1 Millionen Zuschauer. Bei den Umworbenen kam die neue Folge auf 0,10 Millionen, der Marktanteil wurde mit 4,1 Prozent beziffert.



Das «RTL Nachtjournal» meldete sich um Mitternacht. Die aktuellen Nachrichten aus Köln ließen sich 0,38 Millionen Menschen nicht entgehen, das entsprach einem Marktanteil von 5,0 Prozent. Unter den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,09 Millionen gemessen, was zu einem Marktanteil von 6,1 Prozent führte. Das anschließende «RTL Nachtjournal Spezial» mit Lars Ricken sahen noch 0,21 Millionen Zuschauer, wovon 0,03 Millionen zur Zielgruppe gehörten. Der Sender erreichte 3,5 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 2,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

