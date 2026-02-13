«Der zweite Weltkrieg  Globale Fronten»: Geo Television zeigt neue Doku-Serie

TV-News

Eine neue vierteilige Reihe beleuchtet den Zweiten Weltkrieg als weltumspannenden Konflikt und rückt militärische, politische und gesellschaftliche Fronten gleichermaßen in den Fokus.

Eine neue Dokumentation aus Frankreich: Geo Television startet am Mittwoch, 11. März 2026, um 20:15 Uhr die vierteilige Doku-Serieals Deutschlandpremiere. Die französische Produktion (Originaltitel: «The Sound and The Fury») zeichnet den Zweiten Weltkrieg nicht aus nationaler Perspektive nach, sondern versteht ihn als globales Ereignis, das die moderne Welt nachhaltig formte.Die Auftaktepisode Brandstiftung (193941) (The Blaze) widmet sich den frühen Kriegsjahren. Der deutsche Überfall auf Polen markiert den Beginn einer Kettenreaktion internationaler Eskalationen. Parallel dazu verfolgt Japan expansive Ziele in Asien, während afrikanische Kolonien zu strategischen Brennpunkten im Ringen um Ressourcen und Einfluss werden. Die Reihe zeigt, wie sich innerhalb kürzester Zeit ein europäischer Konflikt zu einem weltumspannenden Krieg ausweitete.Insgesamt umfasst die Staffel vier 52-minütige Episoden: Total War (19411942), The Tide Turns (19431944) und Restructuring the World (19441945 and after). Dabei spannt die Serie den Bogen von der japanischen Invasion in der Mandschurei über Pearl Harbor und El Alamein bis zur Schlacht von Stalingrad. Im Mittelpunkt steht ein planetarischer Blick auf das Geschehen  weniger einzelne Schicksale als vielmehr globale Zusammenhänge, Machtverschiebungen und die wirtschaftlichen sowie sozialen Folgen des Krieges. Ein besonderes Merkmal der Produktion ist der Einsatz vollständig kolorierten und restaurierten Archivmaterials. Regie führte Mickaël Gamrasni, das Drehbuch stammt von Historiker Olivier Wieviorka. Produziert wurde die Reihe von Program33 und AT-Prod für France Télévisions sowie mehrere internationale Partner, darunter Histoire TV, RTBF und Hearst Networks EMEA.