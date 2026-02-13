«Historys Greatest Mysteries»: Neue Staffel startet bei Kabel Eins Doku

TV-News

Von der sagenumwobenen Bundeslade bis zum Attentat auf John F. Kennedy  die neue Staffel beleuchtet legendäre Rätsel, religiöse Artefakte und politische Verschwörungen, die bis heute Historiker und Ermittler beschäftigen.

Kabel Eins Doku nimmt die Doku-Reihewieder ins Programm und zeigt am Samstag, den 28. Februar, ab 20:15 Uhr neue Folgen in deutscher Free-TV-Premiere. Durch die Sendung führt erneut Schauspieler Laurence Fishburne, der sich mit historischen Rätseln und ungeklärten Ereignissen auseinandersetzt.Zum Staffelstart um 20:15 Uhr steht die Episode Die verschwundene Bundeslade (The Ark of the Covenant) auf dem Plan. Fishburne beleuchtet die Legende um die sagenumwobene Truhe, die laut Bibel die Gesetzestafeln Moses enthielt und als Symbol für den Bund Gottes mit dem Volk Israel gilt. Die Dokumentation geht der Frage nach, ob es historische Hinweise auf ihren Verbleib gibt  oder ob die Bundeslade für immer im Reich der Mythen verbleibt.Direkt im Anschluss um 21:00 Uhr folgt die Episode Das JFK-Attentat (The Assassination of JFK). Hier widmet sich die Reihe einem der größten politischen Verbrechen des 20. Jahrhunderts: dem Mord an US-Präsident John F. Kennedy. Neben der offiziellen Einzeltäter-Theorie werden alternative Erklärungsansätze und bislang diskutierte Hintergründe vorgestellt.