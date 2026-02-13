«Historys Greatest Mysteries»: Neue Staffel startet bei Kabel Eins Doku

Kabel Eins Doku nimmt die Doku-Reihe «Historys Greatest Mysteries» wieder ins Programm und zeigt am Samstag, den 28. Februar, ab 20:15 Uhr neue Folgen in deutscher Free-TV-Premiere. Durch die Sendung führt erneut Schauspieler Laurence Fishburne, der sich mit historischen Rätseln und ungeklärten Ereignissen auseinandersetzt.
Zum Staffelstart um 20:15 Uhr steht die Episode Die verschwundene Bundeslade (The Ark of the Covenant) auf dem Plan. Fishburne beleuchtet die Legende um die sagenumwobene Truhe, die laut Bibel die Gesetzestafeln Moses enthielt und als Symbol für den Bund Gottes mit dem Volk Israel gilt. Die Dokumentation geht der Frage nach, ob es historische Hinweise auf ihren Verbleib gibt oder ob die Bundeslade für immer im Reich der Mythen verbleibt.
Direkt im Anschluss um 21:00 Uhr folgt die Episode Das JFK-Attentat (The Assassination of JFK). Hier widmet sich die Reihe einem der größten politischen Verbrechen des 20. Jahrhunderts: dem Mord an US-Präsident John F. Kennedy. Neben der offiziellen Einzeltäter-Theorie werden alternative Erklärungsansätze und bislang diskutierte Hintergründe vorgestellt.
