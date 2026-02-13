Quotennews

«Germanys Next Topmodel» erreicht 1,11 Millionen

Fabian Riedner von 13. Februar 2026, 08:31 Uhr

Die Frauen-Ausgabe startete besser als die Männer-Variante, die am Mittwoch zu sehen ist. In der Zielgruppe erreichte man 0,55 Millionen.

In den vergangenen Jahren durchlief «Germanys Next Topmodel» mehrere Veränderungen. In der 2021-Staffel wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf die Modelvilla in Los Angeles verzichtet, ein Jahr später durften auch ältere Frauen in der Show mitmachen. In der 2023-Ausgabe gewann das Plus-Size-Modell Vivien Blotzki und 2024 durften dann auch Herren teilnehmen. Die Show begann am Mittwoch vor 1,07 Millionen Zuschauern, damit lief der Showbeginn schwach wie nie. Am Donnerstag wurde die Sendung von 1,11 Millionen gesehen.



Heidi Klum begrüßte zahlreiche Frauen auf dem Laufsteg, neben ihr wurde das Geschehen auch von Jean Paul Gaultier kommentiert. 5,0 Prozent der Menschen sahen das. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,55 Millionen eingefahren, der Marktanteil belief sich auf gute 12,8 Prozent. Schließlich folgte zwischen 22.40 und 00.55 Uhr die Wiederholung von Vortag. Noch einmal sahen 0,18 Millionen Menschen zu, wie die ersten Männer aussortiert wurden. Das brachte einen Marktanteil von 1,7 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,05 Millionen, was zu 2,7 Prozent Marktanteil führte. Die Ausstrahlung war ein klassischer Programmfehler, da über 80 Prozent des Publikums wegbrach.



Im Anschluss folgte «Forsthaus Rampensau Germany» mit der Free-TV-Premiere der dritten Staffel. Yeliz Koc, Dilara Kruse, Eva Benetatou, Walentina Doronina und Gina Beckmann gehören zu den Darstellern der Show. 0,08 Millionen Menschen ließen sich weit nach Mitternacht dieses Spektakel nicht entgehen, der Marktanteil wurde auf 2,2 Prozent beziffert. Bei den jungen Erwachsenen verbuchte die Produktion aus den Alpen immerhin 0,02 Millionen, der Marktanteil lag bei 2,7 Prozent. Gute Quoten sind das nicht. In den vergangenen Jahren durchliefmehrere Veränderungen. In der 2021-Staffel wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf die Modelvilla in Los Angeles verzichtet, ein Jahr später durften auch ältere Frauen in der Show mitmachen. In der 2023-Ausgabe gewann das Plus-Size-Modell Vivien Blotzki und 2024 durften dann auch Herren teilnehmen. Die Show begann am Mittwoch vor 1,07 Millionen Zuschauern, damit lief der Showbeginn schwach wie nie. Am Donnerstag wurde die Sendung von 1,11 Millionen gesehen.Heidi Klum begrüßte zahlreiche Frauen auf dem Laufsteg, neben ihr wurde das Geschehen auch von Jean Paul Gaultier kommentiert. 5,0 Prozent der Menschen sahen das. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern wurden 0,55 Millionen eingefahren, der Marktanteil belief sich auf gute 12,8 Prozent. Schließlich folgte zwischen 22.40 und 00.55 Uhr die Wiederholung von Vortag. Noch einmal sahen 0,18 Millionen Menschen zu, wie die ersten Männer aussortiert wurden. Das brachte einen Marktanteil von 1,7 Prozent. Unter den jungen Menschen waren 0,05 Millionen, was zu 2,7 Prozent Marktanteil führte. Die Ausstrahlung war ein klassischer Programmfehler, da über 80 Prozent des Publikums wegbrach.Im Anschluss folgtemit der Free-TV-Premiere der dritten Staffel. Yeliz Koc, Dilara Kruse, Eva Benetatou, Walentina Doronina und Gina Beckmann gehören zu den Darstellern der Show. 0,08 Millionen Menschen ließen sich weit nach Mitternacht dieses Spektakel nicht entgehen, der Marktanteil wurde auf 2,2 Prozent beziffert. Bei den jungen Erwachsenen verbuchte die Produktion aus den Alpen immerhin 0,02 Millionen, der Marktanteil lag bei 2,7 Prozent. Gute Quoten sind das nicht.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel