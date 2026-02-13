«Traumschiff» zieht es Ostern nach Island

TV-News

Der Fall sein wird dies Anfang April - bereits zuvor kann die Folge schon im März gestreamt werden.

Seit einigen Jahren hat das Zweite Deutsche Fernsehen die neue Tradition entwickelt, seinauch an Ostern in See stechen zu lassen. Nun hat der Mainzer Sender verkündet, wohin die Reise dieses Jahr gehen wird. Vorweg: Ostern ist dieses Jahr übrigens am Sonntag, den 5. April - an diesem Tag um 20.15 Uhr ist entsprechend auch die neue «Traumschiff»-Folge zu sehen. Gestreamt werden kann sie bereits ab 28. März.Dieses Jahr zu Ostern macht sich die MS Amadea auf den Weg nach Island. An Bord sind zwei Alleinreisende, Dominik Dahlke und Nikolaus Andresen, die an Bord erfahren, dass sie Halbbrüder sind. Ihr verstorbener Vater hat ihnen nicht nur ein geheim gehaltenes Doppelleben, sondern auch ein Ferienhaus am Fjord hinterlassen. Der Vater möchte posthum dafür sorgen, dass seine beiden Söhne Brüder werden. Während Dominik nach Antworten sucht, zieht sich Nikolaus zurück und plant, die Reise abzubrechen.Darüber hinaus wird eine Parallel-Story um Evelyn Küpper entfaltet, die mit ihrer Enkelin Ronja reist und auf Island ihre alte Liebe Antonia wiedertrifft. Auch nach Jahrzehnten des Schweigens ist die alte Vertrautheit sofort wieder da. Und auch ihre körperliche Anziehung. Als Toni sie darum bittet, auf Island zu blieben, fühlt sich Evelyn zwischen ihren alten und neuen Gefühlen hin- und hergerissen.