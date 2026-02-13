«Home-Makeover mit Jessica Alba»: RTL Living zeigt dritte Staffel

Der Pay-TV-Sender RTL Living nimmt ab dem Mittwoch, 11. März 2026, um 20:15 Uhr die dritte Staffel von «Home-Makeover mit Jessica Alba» ins Programm. Die Lifestyle-Doku, im Original unter dem Titel «Honest Renovations» bekannt, feiert damit ihre Deutschlandpremiere. In den neuen Episoden helfen Jessica Alba und ihre Geschäftspartnerin Lizzy Mathis erneut Familien, deren Wohnsituation aus dem Gleichgewicht geraten ist.
Zum Auftakt mit der Episode Auf gute Nachbarschaft (Keeping Up with the Kindles) unterstützen Alba und Mathis die Familie von Najae und Jax, die bei Nikki Unterschlupf gefunden hat. Das Haus ist jedoch von Platzproblemen und gesundheitlichen Herausforderungen geprägt. Ziel ist es, ein funktionales, sicheres und zugleich stilvolles Zuhause zu schaffen, das mehreren Generationen gerecht wird. Neben der emotionalen Begleitung der Familien steht wie gewohnt die praktische Umgestaltung im Mittelpunkt. Regie führte Travis Jones.
International bleibt das Format ebenfalls erfolgreich: In den USA wurde «Honest Renovations» bereits um eine vierte Staffel verlängert. Der Streamingdienst Roku bestätigte im November 2025, dass Jessica Alba und Lizzy Mathis 2026 neue Projekte an der US-Ostküste umsetzen werden. Zudem erhält das Special «Honest Renovations: A Holiday Home Makeover» eine weitere Ausgabe. Produziert wird die Reihe unter anderem von 3 Arts Entertainment, MGM Television und Summit House Entertainment.
