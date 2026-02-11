«The Prototype»: Teddy bleibt Amazon treu

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Prime Video plant für 2027 den Prime-Original-Film «The Prototype» mit Teddy Teclebrhan in der Hauptrolle.

Prime Video hat bekanntgegeben, dass Tedros Teddy Teclebrhan die Hauptrolle im neuen Prime-Original-Film(Arbeitstitel) übernehmen wird. Der Film soll voraussichtlich 2027 exklusiv bei Prime Video erscheinen. Regie führt Dennis Gansel, der zuletzt mit «Der Tiger» für Prime Video im Einsatz war. Die Dreharbeiten fanden von Oktober 2025 bis Januar 2026 statt.Im Zentrum der Geschichte steht der gewiefte Autodieb Chris (Teddy Teclebrhan), der den Auftrag erhält, einen streng geheimen Fahrzeugprototypen namens KAISER aus einer versteckten Lagerhalle zu stehlen. Doch während der Flucht erwacht die verborgene künstliche Intelligenz des Autos  und stellt die Machtverhältnisse auf den Kopf. Was als klassischer Coup beginnt, entwickelt sich zu einem temporeichen Duell zwischen Mensch und Maschine. Der Film verspricht eine Mischung aus Action, Abenteuer und technologischer Zukunftsvision.Der besondere Reiz an dieser Rolle lag für mich darin, mit etwas Unsichtbarem zu spielen, weil sich das meiste in meinem Kopf abspielte. Außerdem war es großartig, mich in die Hände von Dennis Gansel zu begeben. Er hat mich so toll und feinfühlig durch den Film geführt, so Teddy Teclebrhan.Produziert wird «The Prototype» von NEUESUPER in Zusammenarbeit mit Amazon MGM Studios Deutschland. Zu den Produzentinnen und Produzenten zählen unter anderem Simon Amberger, Korbinian Dufter, Rafael Parente, Tore Schmidt, Gunter Hanfgarn und Andrea Ufer. Das Drehbuch stammt von Colin Teevan, Bernd Heiber und Peter Kocyla.