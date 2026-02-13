Raj Kapoor, Sarah Levine Hall und Jack Sussman produzieren die 79. Tony Awards

US-Fernsehen

Broadways größte Nacht bekommt ein erfahrenes Produzententrio: Die 79. Tony Awards werden am 7. Juni live aus der Radio City Music Hall auf CBS und Paramount+ übertragen.

CBS und Tony Award Productions haben bekannt gegeben, dass Raj Kapoor, Sarah Levine Hall und Jack Sussman die Produktion derübernehmen werden. Die Verleihung kehrt am Sonntag, 7. Juni, in die legendäre Radio City Music Hall in New York zurück und wird live an beide US-Küsten ausgestrahlt auf CBS sowie im Streaming bei Paramount+.Mit Raj Kapoor stößt ein vielfach ausgezeichneter Live-Event-Spezialist erstmals zum Tony-Team. Der Emmy-Preisträger war unter anderem als Executive Producer der 96. Oscars (Outstanding Variety Special  Live) sowie von «Adele: One Night Only» tätig. Aktuell verantwortet er als Showrunner und Executive Producer unter anderem die kommenden Academy Awards, die Grammy Awards sowie die ACM Awards. Auch internationale Großereignisse wie die Übergabezeremonien bei den Olympischen Spielen in Paris zählen zu seinen jüngsten Projekten.Sarah Levine Hall ist hingegen eine feste Größe im Tony-Kosmos. Die Emmy-Preisträgerin war bereits an 19 Tony-Verleihungen beteiligt und arbeitete darüber hinaus an mehreren Oscar-Shows, Kennedy Center Honors sowie Super-Bowl-Halftime-Produktionen. Für ihre Arbeit an den Oscars gewann sie 2024 den Emmy für das beste Live-Variety-Special. Jack Sussman wiederum war über zwei Jahrzehnte als Executive Vice President für Specials, Music & Live Events bei CBS tätig. In dieser Funktion betreute er unter anderem die Grammy Awards, die Tony Awards sowie die Kennedy Center Honors.Als ehemalige Theaterkinder ist es für uns eine große Ehre, die Rolle der ausführenden Produzenten für die 79. Tony Awards zu übernehmen, sagten Kapoor, Hall und Sussman in einer gemeinsamen Erklärung. Es gibt nichts Schöneres, als die Magie des Live-Theaters auf einer globalen Bühne einzufangen. Unser Team ist bestrebt, dem Publikum die Kreativität, Innovation und Herzlichkeit näherzubringen, die den Broadway ausmachen. Produziert werden die Tony Awards in Zusammenarbeit mit Tony Award Productions, einem Joint Venture der American Theatre Wing und der Broadway League.