«BET Awards» kommen am 28. Juni

BET hat die Termine für seine sogenannte Cultures Biggest Week bekanntgegeben. Im Zentrum steht die Live-Ausstrahlung der «BET Awards» am Sonntag, 28. Juni 2026, aus dem Peacock Theater in Los Angeles. Bereits vom 25. bis 27. Juni findet mit BETX (BET Experience) das begleitende Fan-Event in der kalifornischen Metropole statt. Seit 25 Jahren würdigen die «BET Awards» Künstlerinnen und Künstler sowie Persönlichkeiten, die die schwarze Kultur in Musik, Film, Fernsehen und Sport prägen. Die Veranstaltung gilt als eine der einflussreichsten Bühnen der US-Unterhaltungsbranche und ist bekannt für aufwendig inszenierte Performances, emotionale Tributes und gesellschaftlich relevante Momente.
Produziert wird die Preisverleihung von Jesse Collins Entertainment. Connie Orlando (EVP Specials, Music Programming & Music Strategy) fungiert als Executive Producerin. Neben Jesse Collins sind Dionne Harmon, Jeannae Rouzan-Clay und Eric Cook als weitere Executive Producer beteiligt.
Mit BETX erweitert der Sender die Preisverleihung um ein mehrtägiges Live-Erlebnis für Fans. Geplant sind unter anderem das BETX 2026 FanFest am 26. und 27. Juni im The Beehive, ein Roots Picnic Experience-Event mit The Roots und Nas im Hollywood Bowl am 27. Juni sowie das traditionelle BETX Celebrity Basketball Game. Produziert wird BETX 2026 gemeinsam mit Live Nation Urban. Weitere Details zu Nominierten, Performern und Ticketinformationen sollen in den kommenden Wochen folgen.
