US-Fernsehen

«BET Awards» kommen am 28. Juni

von

Vier Tage Black Excellence, Fan-Events und Live-Show: BET kündigt die Rückkehr von Cultures Biggest Week für Ende Juni an.

BET hat die Termine für seine sogenannte Cultures Biggest Week bekanntgegeben. Im Zentrum steht die Live-Ausstrahlung der «BET Awards» am Sonntag, 28. Juni 2026, aus dem Peacock Theater in Los Angeles. Bereits vom 25. bis 27. Juni findet mit BETX (BET Experience) das begleitende Fan-Event in der kalifornischen Metropole statt. Seit 25 Jahren würdigen die «BET Awards» Künstlerinnen und Künstler sowie Persönlichkeiten, die die schwarze Kultur in Musik, Film, Fernsehen und Sport prägen. Die Veranstaltung gilt als eine der einflussreichsten Bühnen der US-Unterhaltungsbranche und ist bekannt für aufwendig inszenierte Performances, emotionale Tributes und gesellschaftlich relevante Momente.

Produziert wird die Preisverleihung von Jesse Collins Entertainment. Connie Orlando (EVP Specials, Music Programming & Music Strategy) fungiert als Executive Producerin. Neben Jesse Collins sind Dionne Harmon, Jeannae Rouzan-Clay und Eric Cook als weitere Executive Producer beteiligt.

Mit BETX erweitert der Sender die Preisverleihung um ein mehrtägiges Live-Erlebnis für Fans. Geplant sind unter anderem das BETX 2026 FanFest am 26. und 27. Juni im The Beehive, ein Roots Picnic Experience-Event mit The Roots und Nas im Hollywood Bowl am 27. Juni sowie das traditionelle BETX Celebrity Basketball Game. Produziert wird BETX 2026 gemeinsam mit Live Nation Urban. Weitere Details zu Nominierten, Performern und Ticketinformationen sollen in den kommenden Wochen folgen.

Mehr zum Thema... BET Awards TV-Sender Peacock
Kurz-URL: qmde.de/168909
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelOlympia-Schub für «The Tonight Show»: 2,4 Millionen Zuschauernächster Artikel«Puppy Bowl XXII» mit 15,3 Millionen Zuschauern
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

«Hunt for the Missing: Chicago»: ID rollt ungelöste Vermisstenfälle neu auf

Eine pensionierte Ermittlerin kehrt zurück, um jahrzehntealte Vermisstenfälle neu zu untersuchen  Investigation Discovery startet im März eine sechsteilige True-Crime-Reihe.

«Wild Rose»: ALLBLK schickt Omarion als Gewissens-Killer ins Rennen

Der Streamingdienst ALLBLK hat den Trailer zu seiner neuen Originalserie «Wild Rose» veröffentlicht.

Histoire TV beleuchtet Polens Abtreibungsdebatte

Zum Internationalen Frauentag widmet sich Histoire TV den Kämpfen polnischer Frauen und spannt den Bogen von 1956 bis in die Gegenwart.

Raj Kapoor, Sarah Levine Hall und Jack Sussman produzieren die 79. Tony Awards

Broadways größte Nacht bekommt ein erfahrenes Produzententrio: Die 79. Tony Awards werden am 7. Juni live aus der Radio City Music Hall auf CBS und Paramount+ übertragen.

«Masterplan» mit Stanley Tucci kommt

Prime Video hat in einer virtuellen Präsentation seine internationale Serien- und Filmoffensive vorgestellt.

«Tribunal Justice»: Dritte Staffel startet im März

Das von TV-Richterin Judy Sheindlin produzierte Gerichtformat kehrt Anfang März mit neuen Folgen zurück.

«Home-Makeover mit Jessica Alba»: RTL Living zeigt dritte Staffel

Zwischen Platzmangel, Gesundheitsproblemen und Generationenkonflikten renovieren Jessica Alba und Lizzy Mathis erneut Häuser.

«Puppy Bowl XXII» mit 15,3 Millionen Zuschauern

Das tierische Gegenprogramm zum Super Bowl erzielt die höchste Reichweite seit acht Jahren und legt deutlich gegenüber dem Vorjahr zu.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «Lord of the Flies»: Netflix sichert sich US-Rechte US-Fernsehen «Dancing With the Stars» bekommt Casting-Spin-off US-Fernsehen Raj Kapoor, Sarah Levine Hall und Jack Sussman produzieren die 79. Tony Awards US-Fernsehen «Hunt for the Missing: Chicago»: ID rollt ungelöste Vermisstenfälle neu auf US-Fernsehen «Watching You»: Hulu zeigt australischen Erotik-Thriller ab 20. Februar US-Fernsehen «M.I.A.»: Peacock nennt Starttermin für neues Crime-Drama US-Fernsehen «Wild Rose»: ALLBLK schickt Omarion als Gewissens-Killer ins Rennen

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung