US-Fernsehen

«Watching You»: Hulu zeigt australischen Erotik-Thriller ab 20. Februar

von

Eine heimliche Kamera, ein One-Night-Stand und eine Spirale aus Paranoia und Bedrohung  Hulu veröffentlicht Trailer und Starttermin für die neue Thriller-Serie.

Hulu hat den offiziellen Trailer zur ersten Staffel von «Watching You» veröffentlicht. Die australische Produktion von ITV Studios feiert am 20. Februar 2026 Premiere in den USA  sowohl auf Hulu als auch bei Hulu on Disney+ für Bundle-Abonnenten. Die komplette erste Staffel steht zum Start bereit. In Deutschland gibt es keinen Starttermin.

Im Zentrum der Serie steht Lina, die nach einem leidenschaftlichen One-Night-Stand in der Ferienwohnung eines Freundes feststellen muss, dass intime Momente von versteckten Kameras aufgezeichnet wurden. Was zunächst wie ein Albtraum wirkt, entwickelt sich zu einer gefährlichen Bedrohung: Während anonyme Drohungen zunehmen, beginnt Lina, den Voyeur zu suchen  nur um zu erkennen, dass die Gefahr näher ist, als sie ahnt. Die Serie basiert auf dem Bestseller The Last Guests von J.P. Pomare («The Clearing»).

«Watching You» verbindet erotische Spannung mit psychologischem Nervenkitzel und greift aktuelle Themen wie Privatsphäre, digitale Überwachung und toxische Beziehungen auf. Hinter dem Projekt stehen die Kreativen von «After the Party» und «The Secrets She Keeps». In den Hauptrollen sind Aisha Dee («The Bold Type»), Josh Helman («Mad Max: Fury Road») und Luke Cook («Good Cop/Bad Cop») zu sehen. Das Drehbuch stammt von Ryan van Dijk und Alexei Mizin, Regie führte Peter Salmon.



Kurz-URL: qmde.de/168911
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger Artikel«Puppy Bowl XXII» mit 15,3 Millionen Zuschauern nächster Artikel«Hunt for the Missing: Chicago»: ID rollt ungelöste Vermisstenfälle neu auf
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

«Hunt for the Missing: Chicago»: ID rollt ungelöste Vermisstenfälle neu auf

Eine pensionierte Ermittlerin kehrt zurück, um jahrzehntealte Vermisstenfälle neu zu untersuchen  Investigation Discovery startet im März eine sechsteilige True-Crime-Reihe.

Olympia-Schub für «The Tonight Show»: 2,4 Millionen Zuschauer

Die erste Ausgabe nach den Olympischen Spielen bescherte Jimmy Fallon die höchste Reichweite seit über einem Jahr.

«Der zweite Weltkrieg  Globale Fronten»: Geo Television zeigt neue Doku-Serie

Eine neue vierteilige Reihe beleuchtet den Zweiten Weltkrieg als weltumspannenden Konflikt und rückt militärische, politische und gesellschaftliche Fronten gleichermaßen in den Fokus.

«First Day on Earth»: HBO und BBC verpflichten Thandiwe Newton und Ncuti Gatwa

Für die neue Serie von Michaela Coel stehen weitere prominente Namen vor der Kamera. Die Dreharbeiten laufen bereits.

Roku schreibt Gewinne

Mit seiner Fokussierung auf die Monetarisierung auf Inhalte hat der Streamingdienst und Gerätehersteller die Trendwende geschafft.

Peak Point Pictures: Neues Produktionsunternehmen startet in Köln

Mit Peak Point Pictures entsteht in Köln ein neues Produktionsmodell, das internationale High-End-Koproduktionen mit gezielter Nachwuchsförderung verbindet.

«Historys Greatest Mysteries»: Neue Staffel startet bei Kabel Eins Doku

Die neue Staffel beleuchtet legendäre Rätsel, religiöse Artefakte und politische Verschwörungen, die bis heute Historiker und Emittler beschäftigen.

FOX holt Sophie Leonard als neue Unscripted-Chefin

Die erfahrene Produzentin übernimmt als Executive Vice President die Verantwortung für das Non-Fiction-Portfolio des Senders.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Fernsehen «Lord of the Flies»: Netflix sichert sich US-Rechte US-Fernsehen «Dancing With the Stars» bekommt Casting-Spin-off US-Fernsehen Raj Kapoor, Sarah Levine Hall und Jack Sussman produzieren die 79. Tony Awards US-Fernsehen «Hunt for the Missing: Chicago»: ID rollt ungelöste Vermisstenfälle neu auf US-Fernsehen «BET Awards» kommen am 28. Juni US-Fernsehen «M.I.A.»: Peacock nennt Starttermin für neues Crime-Drama US-Fernsehen «Wild Rose»: ALLBLK schickt Omarion als Gewissens-Killer ins Rennen

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung