«Watching You»: Hulu zeigt australischen Erotik-Thriller ab 20. Februar

Hulu hat den offiziellen Trailer zur ersten Staffel von «Watching You» veröffentlicht. Die australische Produktion von ITV Studios feiert am 20. Februar 2026 Premiere in den USA sowohl auf Hulu als auch bei Hulu on Disney+ für Bundle-Abonnenten. Die komplette erste Staffel steht zum Start bereit. In Deutschland gibt es keinen Starttermin.
Im Zentrum der Serie steht Lina, die nach einem leidenschaftlichen One-Night-Stand in der Ferienwohnung eines Freundes feststellen muss, dass intime Momente von versteckten Kameras aufgezeichnet wurden. Was zunächst wie ein Albtraum wirkt, entwickelt sich zu einer gefährlichen Bedrohung: Während anonyme Drohungen zunehmen, beginnt Lina, den Voyeur zu suchen nur um zu erkennen, dass die Gefahr näher ist, als sie ahnt. Die Serie basiert auf dem Bestseller The Last Guests von J.P. Pomare («The Clearing»).
«Watching You» verbindet erotische Spannung mit psychologischem Nervenkitzel und greift aktuelle Themen wie Privatsphäre, digitale Überwachung und toxische Beziehungen auf. Hinter dem Projekt stehen die Kreativen von «After the Party» und «The Secrets She Keeps». In den Hauptrollen sind Aisha Dee («The Bold Type»), Josh Helman («Mad Max: Fury Road») und Luke Cook («Good Cop/Bad Cop») zu sehen. Das Drehbuch stammt von Ryan van Dijk und Alexei Mizin, Regie führte Peter Salmon.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel