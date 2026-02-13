«Puppy Bowl XXII» mit 15,3 Millionen Zuschauern

Warner Bros. Discovery kann für den «Puppy Bowl XXII» starke Zahlen vermelden. Die 22. Ausgabe des traditionsreichen Adoptions-Events erreichte am Sonntag, 8. Februar, insgesamt 15,3 Millionen Zuschauer. Damit verzeichnete das Format seine höchste Reichweite seit 2018 und legte im Jahresvergleich um 20 Prozent zu. Ausgestrahlt wurde das Event ab 14:00 Uhr zeitgleich auf Animal Planet, Discovery, TBS, truTV sowie auf den Streamingplattformen HBO Max und discovery+. Laut Senderangaben war der «Puppy Bowl» damit die meistgesehene nicht-sportliche Kabelübertragung des Tages in zentralen Erwachsenenzielgruppen.
Auch in der klassischen TV-Auswertung gab es Zuwächse: Bei den 25- bis 54-Jährigen stiegen die Quoten auf TBS um elf Prozent, auf truTV sogar um 104 Prozent. Für beide Sender handelte es sich um die jeweils bestbewerteten «Puppy Bowl»-Ausgaben überhaupt. Der diesjährige Puppy Bowl erzielte seine stärkste Performance seit fast einem Jahrzehnt, erklärte Joseph Boyle, Head of Content beim Discovery Channel. Der Erfolg über lineare Ausstrahlung und Streaming hinweg zeigt unsere Fähigkeit, ein Publikum mit Inhalten zu vereinen, die sich gut anfühlen und Gutes bewirken.
Der «Puppy Bowl» gilt als ältestes und am längsten laufendes TV-Adoptionsevent. Produziert wird die Sendung für Animal Planet von Bright Spot Content, einem Unternehmen von All3Media America.
