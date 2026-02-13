Olympia-Schub für «The Tonight Show»: 2,4 Millionen Zuschauer

NBC kann sich über starke Zahlen für «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» freuen. Die am 6. Februar ausgestrahlte Post-Olympics-Ausgabe erreichte 2,4 Millionen Zuschauer und war damit die meistgesehene Episode seit dem 28. November 2024, als die Show im Anschluss an eine NFL-Übertragung an Thanksgiving lief.
Im Vergleich zur «Tonight Show»-Ausgabe nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2022 legte die aktuelle Sendung um 14 Prozent bei den Gesamtzuschauern zu. Auch in der Wochenbetrachtung zeigte sich ein deutlicher Effekt: Für den Zeitraum vom 2. bis 6. Februar lag das Format 27 Prozent über dem bisherigen Saisonschnitt. Neben der linearen Reichweite sorgte die Sendung auch digital für Aufmerksamkeit. Laut NBC erzielten Inhalte der Episode bereits mehr als 101 Millionen Social-Media-Impressionen. Insgesamt bleibt «The Tonight Show» nach Senderangaben das reichweitenstärkste Late-Night-Programm im Social-Bereich gemessen an Followern, Interaktionen und Videoabrufen.
Zu den Gästen der Olympia-Ausgabe zählten Chris Hemsworth, YouTube-Star MrBeast sowie Drew Barrymore in einem Überraschungsauftritt. Für die Musik sorgte Lil Uzi Vert. Zudem präsentierte Fallon gemeinsam mit Nick Jonas ein eigens produziertes Musikvideo mit dem Titel Now Thats What I Call Just the Most Famous Two Seconds of a Song. Auch das Westminster Thrust Ensemble kehrte zurück und spielte das ikonische NBC-Olympia-Theme. «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» wird von Universal Television und Broadway Video produziert. Executive Producer ist Lorne Michaels, Showrunner Chris Miller.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel