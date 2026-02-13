US-Quoten

Olympia-Schub für «The Tonight Show»: 2,4 Millionen Zuschauer

von

Die erste Ausgabe nach den Olympischen Spielen bescherte Jimmy Fallon die höchste Reichweite seit über einem Jahr.

NBC kann sich über starke Zahlen für «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» freuen. Die am 6. Februar ausgestrahlte Post-Olympics-Ausgabe erreichte 2,4 Millionen Zuschauer und war damit die meistgesehene Episode seit dem 28. November 2024, als die Show im Anschluss an eine NFL-Übertragung an Thanksgiving lief.

Im Vergleich zur «Tonight Show»-Ausgabe nach der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2022 legte die aktuelle Sendung um 14 Prozent bei den Gesamtzuschauern zu. Auch in der Wochenbetrachtung zeigte sich ein deutlicher Effekt: Für den Zeitraum vom 2. bis 6. Februar lag das Format 27 Prozent über dem bisherigen Saisonschnitt. Neben der linearen Reichweite sorgte die Sendung auch digital für Aufmerksamkeit. Laut NBC erzielten Inhalte der Episode bereits mehr als 101 Millionen Social-Media-Impressionen. Insgesamt bleibt «The Tonight Show» nach Senderangaben das reichweitenstärkste Late-Night-Programm im Social-Bereich  gemessen an Followern, Interaktionen und Videoabrufen.

Zu den Gästen der Olympia-Ausgabe zählten Chris Hemsworth, YouTube-Star MrBeast sowie Drew Barrymore in einem Überraschungsauftritt. Für die Musik sorgte Lil Uzi Vert. Zudem präsentierte Fallon gemeinsam mit Nick Jonas ein eigens produziertes Musikvideo mit dem Titel Now Thats What I Call Just the Most Famous Two Seconds of a Song. Auch das Westminster Thrust Ensemble kehrte zurück und spielte das ikonische NBC-Olympia-Theme. «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» wird von Universal Television und Broadway Video produziert. Executive Producer ist Lorne Michaels, Showrunner Chris Miller.

Kurz-URL: qmde.de/168908
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelHistoire TV beleuchtet Polens Abtreibungsdebattenächster Artikel«BET Awards» kommen am 28. Juni
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

US-Quoten «Puppy Bowl XXII» mit 15,3 Millionen Zuschauern US-Quoten «Grammys» verlieren Reichweite US-Quoten «American Idol» feiert stärksten Staffelstart seit vier Jahren US-Quoten Paramount+ feiert Rekordstart mit UFC 324 US-Quoten «The Fall and Rise of Reggie Dinkins» startet mit starken Quoten bei NBC US-Quoten «20/20» dominiert den Freitagabend mit bester Quote seit sieben Monaten US-Quoten Prime Video pulverisiert NFL-Streamingrekord mit Packers gegen Bears

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung