«The 'Burbs» (seit 8. Februar bei Peacock)
Als ein mysteriöser Mann gegenüber einzieht, entdecken ein junges Paar und ihre schrulligen Nachbarn dunkle Geheimnisse über ihre ruhige Vorstadtgemeinde.
Variety: Letztendlich passiert in «The 'Burbs» eine Menge. Es gibt Enthüllungen über Robs Vergangenheit, die er so sorgfältig geheim gehalten hat, das Geheimnis des Hinkley-Hauses und sogar die Rätsel, die sich hinter den unscheinbaren Eingangstüren in der Ashfield Place verbergen. Die Serie ist eine Reihe von Puzzleteilen, die durch fesselnde Darstellungen untermauert werden, die zeigen, wie weit manche Menschen bereit sind zu gehen, um die Illusion von Perfektion aufrechtzuerhalten.
«Neighbors» (seit 13. Februar bei HBO Max)
Diese explosive Serie beleuchtet die chaotischen und komplizierten Streitigkeiten zwischen Nachbarn ... und die extremen Maßnahmen, die sie ergreifen, um ihr Eigentum zu verteidigen.
The Hollywood Reporter: In den meisten Episoden sind entweder beide Parteien gleichermaßen dumm und im Unrecht oder eine Partei ist so offensichtlich im Recht, dass man nur dasitzen und darauf warten kann, dass jemand für die Dreistigkeit von Vergehen wie unpassendes Rasenmähen oder zu viele Hühner halten vernichtet wird. Zu keinem Zeitpunkt haben beide Parteien Recht, denn wenn beide Parteien Recht hätten, hätten die Geschichtenerzähler niemanden, über den sie sich lustig machen könnten.
«Queen of Chess» (seit 6. Februar bei Netflix)
Ein 12-jähriges ungarisches Mädchen träumt davon, die von Männern dominierte Welt des internationalen Schachs zu erobern. Während Judit Polgár ihren Weg an die Spitze bahnt, startet sie das Ziel, Weltmeister Garry Kasparov zu schlagen und entdeckt im Laufe einer 15-jährigen Reise, dass es mehr als Genialität und Durchhaltevermögen braucht, um eine der größten Schachspielerinnen aller Zeiten zu werden.
The New York Times: Rory Kennedy hält sich bei «Queen of Chess» weitgehend an konventionelle Dokumentarfilmtechniken, was nicht schlecht ist: Es ist eine gute Geschichte, gut erzählt, und Polgar ist ein interessantes Thema. Der Film ist lebhaft und unterhaltsam, im Wesentlichen ein Sportfilm mit einer Athletin (in diesem Fall handelt es sich um einen mentalen Sport), die trainieren und sich Herausforderungen stellen muss, die sie manchmal nicht bewältigen kann.
«Relationship Goals» (seit 4. Februar bei Amazon)
TV-Produzentin Leah steht kurz davor, die erfolgreichste Morning-Show New Yorks zu übernehmen. Doch ausgerechnet ihr Ex-Freund Jarrett bewirbt sich ebenfalls um den Job und behauptet, ein Bestseller habe sein Leben verändert. Während Leah sich auf ihre Karriere konzentriert, bringt ihre alte Verbindung sie dazu, Liebe neu zu überdenken.
Movie Nation: Keine der drei Handlungsstränge der Erzählung Leahs, Brendas Frustration über ihren unentschlossenen Basketballspieler-Freund (DeVaughn Nixon), Treeses unglückliche Einsamkeit oder Leahs Prüfungen fesselt den Zuschauer oder weckt sein Interesse. Die Produktion ist ausgefeilt, aber blutleer, und nichts, was die langweilige Besetzung und die erfahrene TV-Regisseurin Linda Mendoza («Scrubs», «Grown-Ish») tun, haucht ihr Leben ein.
«Yoh! Bestie» (seit 6. Februar bei Netflix)
Thando hat immer Pech in der Liebe, doch als sich ihr bester Freund verlobt, muss sie sich mit einem neuen Gefühl herumschlagen: Eifersucht.
Midgard Times: Die Handlung scheint stark von früheren Geschichten inspiriert zu sein, die wir alle schon kennen. Ich wünschte, die Macher hätten uns etwas Schönes und Besseres zu sehen gegeben. Es fühlt sich an, als würde das Potenzial der Schauspieler verschwendet. Alles in allem kann man diesen Film überspringen, es sei denn, man ist absolut gelangweilt und hat keine anderen Optionen zum Anschauen.
