Rundschau

Neben Peabock hat auch HBO Max eine neue Serie im Programm, die sich um eine Nachbarschaft handelt. Doch die Geschichten des Pay-TV-Senders sind eher enttäuschend.

«The 'Burbs» (seit 8. Februar bei Peacock)

«Neighbors» (seit 13. Februar bei HBO Max)

«Queen of Chess» (seit 6. Februar bei Netflix)

«Relationship Goals» (seit 4. Februar bei Amazon)

«Yoh! Bestie» (seit 6. Februar bei Netflix)

Als ein mysteriöser Mann gegenüber einzieht, entdecken ein junges Paar und ihre schrulligen Nachbarn dunkle Geheimnisse über ihre ruhige Vorstadtgemeinde.Diese explosive Serie beleuchtet die chaotischen und komplizierten Streitigkeiten zwischen Nachbarn ... und die extremen Maßnahmen, die sie ergreifen, um ihr Eigentum zu verteidigen.Ein 12-jähriges ungarisches Mädchen träumt davon, die von Männern dominierte Welt des internationalen Schachs zu erobern. Während Judit Polgár ihren Weg an die Spitze bahnt, startet sie das Ziel, Weltmeister Garry Kasparov zu schlagen  und entdeckt im Laufe einer 15-jährigen Reise, dass es mehr als Genialität und Durchhaltevermögen braucht, um eine der größten Schachspielerinnen aller Zeiten zu werden.TV-Produzentin Leah steht kurz davor, die erfolgreichste Morning-Show New Yorks zu übernehmen. Doch ausgerechnet ihr Ex-Freund Jarrett bewirbt sich ebenfalls um den Job  und behauptet, ein Bestseller habe sein Leben verändert. Während Leah sich auf ihre Karriere konzentriert, bringt ihre alte Verbindung sie dazu, Liebe neu zu überdenken.Thando hat immer Pech in der Liebe, doch als sich ihr bester Freund verlobt, muss sie sich mit einem neuen Gefühl herumschlagen: Eifersucht.