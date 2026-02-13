BR bringt zahlreiche Comedy-Shows zurück

TV-News

Fünf Formate, neue Staffeln und zwei Premieren: Der Bayerische Rundfunk baut sein Comedy-Angebot ab März deutlich aus.

Der Bayerischer Rundfunk schickt im Frühjahr gleich mehrere Comedy-Formate ins Rennen und bündelt sie unter dem Motto Kosmisch komisch: Das neue BR Comedy-Versum. Neben neuen Staffeln etablierter Reihen feiern auch zwei komplett neue Shows Premiere. Ab Anfang März stehen damit fünf unterschiedliche Comedy-Programme auf dem Plan  von Panel-Show über Stand-up bis zur satirischen Abrechnung.Den Auftakt macht am 5. März die zweite Staffel von. Gastgeber Michael Mittermeier begrüßt erneut prominente Gäste, die ihm Geschichten präsentieren  doch nur eine davon ist wahr. Das Studiopublikum darf helfen, Wahrheit von Lüge zu trennen, während Mittermeier versucht, die richtigen Schlüsse zu ziehen. In der ersten Folge sind unter anderem Lucki Maurer, Caro Matzko, Ralf Schmitz und Almuth Schult dabei. Sechs Episoden laufen jeweils donnerstags um 22.00 Uhr.Einen Tag später, am 6. März, startet miteine neue Panel-Show. Comedian Maxi Gstettenbauer will gemeinsam mit festen Panelisten wie Michael Altinger und Eva Karl Faltermeier sowie wechselnden Gästen ergründen, wie der Freistaat tickt. In der Auftaktfolge diskutieren neben Altinger und Faltermeier auch Simon Pearce und Lisa Feller über Eigenheiten, Gewohnheiten und Traditionen in Bayern. Vier Folgen sind jeweils freitags um 22.00 Uhr zu sehen.Ab dem 16. April kehrt zudemzurück. Im Münchner Fat Cat treffen sich etablierte Comedy-Größen und Nachwuchstalente auf einer Bühne. Neben Claus von Wagner stehen unter anderem Simon Mann, Ana Lucia, Martin Frank und Cordula Grün im Line-up. Das Stand-up-Format läuft ebenfalls donnerstags um 22.00 Uhr und umfasst sechs neue Ausgaben.Neu im Programm ist auch, das ab 17. April freitags um 22.00 Uhr ausgestrahlt wird. Hier werden Comedians per Videobotschaft zu bayerischen Vereinen eingeladen, verbringen dort einen Tag und entwickeln aus ihren Erlebnissen ein maßgeschneidertes Stand-up-Programm, das sie anschließend vor Ort präsentieren. Mit dabei sind unter anderem Lisa Feller, Maxi Gstettenbauer, Simon Pearce und Michael Mittermeier.Den Abschluss des Comedy-Frühlings bildet. Ab dem 23. April bittet Christine Eixenberger erneut Politiker, Unternehmen oder andere öffentliche Akteure auf die satirische Schulbank. In zwei Frühjahrsfolgen  weitere vier sind für Herbst 2026 angekündigt  verteilt sie Blaue Briefe und kommentiert das aktuelle politische und gesellschaftliche Geschehen pointiert und bissig.Iris Mayerhofer, Leitung BR-Programmbereich Unterhaltung und Heimat: Im Frühjahr wird gelacht hoch fünf im BR! Denn nach Fastnacht und Nockherberg ist bei uns noch lange nicht Schluss mit lustig! Mit dem neuen Comedy-Versum zeigt der Bayerische Rundfunk einmal mehr, dass er für moderne zeitgemäße Comedy steht. Fünf unserer besten Comedians präsentieren eine breite Palette von Stand-up über Vereins-Comedy bis hin zur satirischen Gesellschaftsanalyse  mitten aus dem Herzen Bayerns und stets nah dran an den Menschen, die sie zum Lachen bringen."