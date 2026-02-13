Anja Schneider: Nichts und niemand ist nur Täter oder Held

Interview

Im neuen Fall Abgeschleppt der ZDF-Krimireihe «Ein starkes Team» spielt Anja Schneider mit Nicole Bröser eine Figur, die zwischen familiärer Loyalität, beruflicher Verantwortung und innerer Erschöpfung steht.

Im Interview spricht die Schauspielerin über den emotionalen Kern dieser ambivalenten Frau, über Machtwechsel im Schatten eines dominanten Stiefvaters, das raue Berliner Abschleppmilieu  und darüber, warum sie Rollen jenseits klarer Täter-Opfer-Zuschreibungen besonders reizen.Die Erzählung im Film setzt ein, wo diese Fragen meine Figur schon länger begleiten und sie deshalb schon gelernt hat, einen Umgang damit zu finden. Die Aufgabe beim Spielen war für mich eher danach zu suchen, welche Spuren hinterlassen der Kampf um Anerkennung und das Tragen der Verantwortung bei Nicole. Müdigkeit, stoisches Durchhalten bei einer verlässlichen Ruhe waren da mögliche Antworten und damit Spielaufgaben.Sie übernimmt das Geschäft wohl überlegt und bestens vorbereitet und vor allem bestens ausgebildet. Das kommt im Film bei einem Gespräch mit den Ermittelnden zur Sprache. Auch kommt zur Sprache, dass man ihr es trotzdem nicht zutraut in diesem Geschäft zu bestehen. Ich habe mich gefragt, wie viel zeigt die Figur in diesem Moment von ihrer Enttäuschung und der ewigen Ablehnung und mich für eine sehr offene Variante entschieden. Das Schöne daran ist, dass es dadurch zwischen den beiden Frauen, also der Kommissarin und Nicole zu einem Moment des gegenseitigen Verstehens kommt. Einem Moment unter Frauen sozusagen. Das hat mir gefallen.Das Raue, die großen Autos. 😉 Die Struktur dieses Milieus.Das ist mir natürlich wichtig, da ich davon überzeugt bin, das Nichts und Niemand zu 100 Prozent das eine oder das andere ist. Aber davon abgesehen, macht es einfach immer Spaß eine Figur ambivalent zeichnen zu können, wenn dies schon in das Drehbuch eingeschrieben ist, umso besser.Es war wunderbar die Beiden kennenlernen zu dürfen und mit ihnen spielen zu können. Eine große Freude.Ich kann sagen, dass in diesen Momenten der veränderte Drehort und die tatsächliche Situation in die der eigene Körper geworfen wird, sehr helfen. Ohne zu viel zu verraten: es ist ein starkes Gefühl gefesselt und geknebelt zu sein. Die Reaktion darauf übernimmt der Körper fast von selbst. Bleibt noch die Kunst in dem Moment wo die Kamera läuft zuzulassen, was der Körper an Ausdruck erzählen will.Ich habe großen Spaß daran, in all diesen Formaten arbeiten und mich ausprobieren zu können. Jedes einzelne hat seine besondere Herausforderung. Diese suche ich immer wieder und so findet auch eine wechselseitige Inspiration statt. Am Abend eine Vorstellung im deutschen Theater zu spielen und am nächsten Tag mit Steffi am Set stehen zu dürfen, ein Geschenk.Ich bin dankbar, dass ich mich mit der Abbildung solcher Stoffe beschäftigen darf und immer wieder froh, dass diese in gewisser Weise zu mir finden. Für die glatte Oberfläche scheine ich weniger tauglich und bin gespannt, was da noch auf mich wartet, auch als reifer werdende Frau. Oft denke ich, und das soll jetzt bitte nicht arrogant klingen, so langsam könnte ich alles spielen. Jedes Jahr Leben mehr, jede Kerbe, jede Erfahrung, jede Minute Glück, machen mich fähiger dazu. Die Lust ist groß.Ob etwas glaubwürdig ist, sollen natürlich die Zusehenden beurteilen. Und wovon diese Glaubwürdigkeit eigentlich genau abhängt, scheint mir ein großes Geheimnis zu sein. Für mich kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall immer versuche meine ganze Persönlichkeit mit einzubringen, und mir in der Vorbereitung viele Fragen stelle und diese auch beantworte. Die berühmten W Fragen, also woher komme ich, wer bin ich, was will ich erreichen in der Szene, wo will ich danach hin, in welchem Verhältnis stehe ich zu den anderen Figuren u.s.w. Wie weit vorne wäre man, wenn man das im Leben immer gut beantworten könnte.Mich reizt die große Hauptrolle, die präzise gesetzt ist und lange nachwirkt.Nochmal etwas seriöser geantwortet: ich habe die Erfahrung gemacht, dass man natürlich mehr Möglichkeiten hat, wenn man über viele Tage und einen großen Bogen eine Figur erzählen kann. Man kommt in eine größere Verbindung mit sich und der Figur, und vor allem mit der Kamera und der Regie und in eine Selbstverständlichkeit, unter der man Höchstleistung abrufen kann. Das kann wirklich beglückend sein.