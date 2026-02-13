3sat bringt Reihe «DocuMe» zurück

TV-News

3sat hat neue Folgen eines seiner Programm-Labels angekündigt. Konkret geht es um die Dokumentarfilmreihe, welche mit neuen Folgen auftauchen wird. Zu sehen sind die sechs neuen Filme ab Montag, 16. Februar 2026, 10.00 Uhr, in der 3satMediathek und am Montag, 23. Februar 2026, sowie am Montag, 2. März 2026, jeweils ab 22.25 Uhr im 3sat-Programm.Teil werden sein eine Weltmeisterin im Speerfischen, die in Social Media zeigt, wie sie selbstgefangenen Fisch filetiert, eine Bäuerin, die mit geretteten Tieren zusammenlebt, eine russische Künstlerin auf der Suche nach dem Glück in Paris. Die kurzen Filme begleiten Menschen in Veränderungsprozessen, zeichnen sich durch die kreativen Erzählformen des Autorenfilms aus und bieten vor allem jungen Filmschaffenden ein Forum.Die Übersicht: Montag, 23. Februar 2026, 22.25 Uhr:: Die Japanerin Mitsuki ist Weltmeisterin im Speerfischen an der Küste Kaliforniens. Filmemacher Florian Baron begleitet die junge Frau, die mit 16 allein in die USA gekommen ist, in ihrem Alltag und bei der Unterwasser-Jagd. Direkt danach um 23.05 Uhr:: Rosina ist 28 und lebt auf einem Hof in Niedersachsen  ein stiller, unscheinbarer Ort, der für sie zu einem Experimentierraum wird. Hier teilt sie ihren Alltag mit geretteten Kühen, Schweinen, Gänsen und Ziegen. Um 23.50 Uhr:: Der animierte Dokumentarfilm entfaltet die bewegende Geschichte einer Mutter, die ihr Leben auf der Straße verbrachte.Montag, 2. März 2026, 22.25 Uhr:: Laura ist mit Anfang 30 an ME/CFS erkrankt, eine Krankheit, für die noch kein Mittel zur Heilung bekannt ist. Früher eine aktive Filmemacherin, erschöpfen sie nun kleinste Tätigkeiten. Mit ihrem Film vermittelt sie eine Vorstellung von ihrem neuen Körpergefühl. Direkt danach um 23.00 Uhr:: Sucht und Straftaten  mit 17 Jahren hatte Nikolai die Wahl zwischen einem Jahr Gefängnis oder Therapie: Er entschied sich für die stationäre Jugendsuchthilfe in Leimbach. Um 23.40 Uhr:: Künstlerin Alisa Safina verlässt Russland und geht  mit nur 200 Euro in der Tasche  nach Paris. Filmemacher Mikhail Barynin begleitet sie bei ihrem mutigen Neuanfang.