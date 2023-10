Banijay fördert Showmacherinnen

Vermischtes

Unterhaltungskonzern will mehr Ideen und Konzepte von Frauen.

Der internationale Medienkonzern Banijay hat in dieser Woche sein globales Accelerator-Programm gestartet, das weibliche Kreative und ihre Ideen im non-fiktionalen Bereich fördern soll. In Deutschland wurde die Produzentin Shona Frasier als Botschafterin vorgestellt. Ziel des Programms ist es, weibliche Talente zu entdecken und zu fördern, um die nächste Generation globaler Ideengeber für Non-Scripted-Formate zu unterstützen.Marcus Wolter, CEO und Co-Founder von Banijay Germany: "Wir bei Banijay sind stolz darauf, dass wir so vielen starken und besonderen Persönlichkeiten eine berufliche Heimat bieten können. Für uns ist es selbstverständlich, unterschiedliche Lebenskonzepte in unseren Teams zu vereinen. Besonders stolz bin ich auf die starken, kreativen Frauen bei Banijay. Shona Fraser ist eine hervorragende Botschafterin, um für Banijay Germany weitere weibliche Talente im Showbereich zu gewinnen und zu fördern."Shona Fraser, Produzentin und Botschafterin für Banijay Germany: "Banijay goes Girlpower! Kreative Frauen sind leider auch im Showbusiness nach wie vor unterrepräsentiert. Unsere Ideen und Innovationskraft werden häufig unterschätzt und weniger preisgekrönt. Das wollen wir mit Banijay Launch gemeinsam ändern. Liebe Frauen, wir freuen uns auf eure neuen Ideen und hoffen auf den Next Big Hit Made in Germany." Die Teilnahme ist ab sofort unter www.banijaylaunch.com möglich.