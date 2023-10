«Rote Rosen»: Neue Handlung enthüllt

TV-News

Bald sind Diana Staehly und Sebastian Deyle die neuen Hauptdarsteller.

Seit dem Sommer wird in Lüneburg die 22. Staffel der erfolgreichen Daily Soapaufgezeichnet. Demnächst übernehmen «SOKO Köln»-Star Diana Staehly und «Marienhof»-Gesicht Sebastian Deyle das Zepter. Die beiden verkörpern Jördis Killic und Dr. Klaas Jäger. Außerdem mit an Bord: Yunus Cumartpay («Heldt») als Moran „Mo“ Kilic, Alinda Yamaci («Hype») als Leyla Kilic, Mehmet Daloglu («Elaha») als Elyas Kilic, Birthe Wolter («Der Lehrer») als Franka Böttcher, Jan Stapelfeldt («Marienhof») als Julius Böttcher und Hanno Friedrich («Sechserpack») als Michael Wolf.Die glücklich verheiratete Jördis (Diana Staehly) kommt eigentlich nur zur Hochzeit ihrer Nichte Dilay (Ideal Kanal) nach Lüneburg. Aber dann überschlagen sich die Ereignisse und sie beschließt, mit ihrer Familie in der Hansestadt einen Neuanfang zu wagen. Ihr Mann Mo (Yunus Cumartpay) und sie werden die neuen Besitzer der Wäscherei am Salzmarkt und Bewohner des Rosenhauses. Darüber hinaus kehrt Jördis in ihren alten Beruf als Krankenschwester zurück. Mit Franka (Birthe Wolter) findet sie eine neue beste Freundin und Jördis merkt, dass sie nicht nur allein trauern kann. Ihre Ehe mit Mo läuft nämlich nicht so rund, wie es nach außen scheint. Plötzlich spürt sie eine neue Lebendigkeit in sich, als sie Klaas (Sebastian Deyle), den neuen Leiter der Notaufnahme in Lüneburg, kennenlernt. Und doch will sie ihre Ehe (noch) nicht im Stich lassen. Und auch in Mo wird der Kampfgeist geweckt. Doch er merkt auch, dass ihn seine Gefühle in eine andere Richtung treiben und er für Julius (Jan Stapelfeldt) mehr als nur Freundschaft empfindet. An Klaas kommt derweil kaum jemand heran, zu tief sitzt noch der Schmerz über den Verlust seiner Frau.«Rote Rosen» wird im Auftrag der ARD für Das Erste von der Studio Hamburg Serienwerft GmbH produziert (Produzent: Jan Diepers). Thilo Voggenreiter und Lena Wilhelmi (beide NDR) sind für die Redaktion verantwortlich.