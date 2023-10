Vierte «Die purpurnen Flüsse»-Staffel startet

TV-News

Die wohl letzte Staffel der französischen Produktion geht Mitte November los.

In Mainz wurde ein Starttermin für die vierte Staffel der Seriegefunden. Storia Television, Maze Pictures, ZDFStudios, UMedia, France Television, UFund, Be-Films, RTL-TVI, Wallimage und CNC waren an der Produktion beteiligt, die das ZDF ab Montag, 20. November um 22.15 Uhr ausstrahlt. Jede Woche wird eine Doppelfolge ausgestrahlt.In einem kleinen Dorf in der ostfranzösischen Provinz treffen Niémans (Olivier Marchal) und Delaunay (Erika Sainte) ein. Dort ereignet sich an einem ganz normalen Wintertag eine schreckliche Katastrophe: Ein Schulbus mit sechs Kindern an Bord bleibt auf einem Bahnübergang liegen. Der Busfahrer Jacques (Francesco Mormino) steigt aus, um nach dem Rechten zu sehen. Wie der Bus von einem Zug erfasst wird, muss er bewegungsunfähig hilflos mit ansehen. Keines der Kinder überlebte.Die Ermittlungen werden von Niémans und Delaunay übernommen. Sie werden vom örtlichen Gendarmen Michaël (Baptiste Sornin) unterstützt. Allen dreien stellt sich die Frage: Wer ist der mysteriöse Mann mit der Maske? Erste Spuren scheinen zu Kofi zu führen, einem Einwanderer aus Nigeria. In diesem Zusammenhang stellt Delaunay eine Verbindung zu den "Hyänenmenschen" her, einem nigerianischen Geheimbund, der auch unter dem Namen "Kovenkore" bekannt ist.