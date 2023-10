Sipur & Heroes machen «SUPERmarketCHEF»

International

Das neue Format der israelischen und ukrainischen Zusammenarbeit wird bei der MIPCOM vorgestellt.

Das in Israel ansässige globale Studio Sipur und das ukrainische Unternehmen Heroes Formats, eine Abteilung der preisgekrönten internationalen Produktionsfirma United Heroes Group, haben sich für die neue Kochwettbewerbsserie «SUPERmarketCHEF» zusammengeschlossen. Zipi Rozenblum, Head of Unscripted Formats bei SIPUR, und Pavel Cherepin, Mitbegründer von Heroes Formats, gaben außerdem bekannt, dass das Projekt aus den beiden kriegsgebeutelten Ländern die erste Serie im Rahmen einer neuen Co-Entwicklungs- und Co-Produktionspartnerschaft zwischen SIPUR und HEROES sein wird.Die Partnerschaft wird sich auf die gemeinsame Entwicklung einer Reihe vielversprechender Serien für den weltweiten Markt konzentrieren, die von Entwicklungsteams entwickelt werden, die mit Reality- und Light-Live-Action-Produktionen vertraut sind.wird in einer Größenordnung produziert, die den großen amerikanischen Kochwettbewerben entspricht, und zelebriert köstliche und einfache Gerichte, die von den besten Köchen verschiedener Kulturen zubereitet werden. Rekrutiert in den Supermärkten der Nachbarschaft, müssen ahnungslose Kunden plötzlich vorsprechen, um ein nationaler Kochstar zu werden. Der ausgewählte Spitzenkoch wird von jedem Standort abgeholt, um auf einer Supermarkt-Bühne gegeneinander anzutreten, wo er bekannte, köstliche Gerichte zu erschwinglichen Preisen zubereiten muss. Wenn die Zuschauer und schließlich auch die Fachjury ihre Gerichte für verlockend halten, kämpfen sie um den Titel des Supermarktkochs und gewinnen einen großen Preis.Rozenblum sagte: "Die Partnerschaft zwischen SIPUR und HEROES basiert auf unserer gegenseitigen Liebe zu diesem Projekt, unserem Respekt füreinander, unseren sich ergänzenden kreativen Fähigkeiten und unseren erfolgreichen Erfahrungen in diesem Bereich. Und leider auch auf dem gemeinsamen Band, das uns jetzt verbindet, da wir sehen, wie unsere beiden Nationen durch die Brutalität böser Mächte auseinander gerissen werden".