«Wer wird Millionär?» präsentiert sich stabil, Kabel Eins punktet mit Filmprogramm

Quotennews

Wie in den Wochen zuvor blieb man in der Zielgruppe hinter «Die Höhle der Löwen» zurück. Kabel Eins legte vor allem am späteren Abend eins drauf.



Bevor eine Frage beitatsächlich in der Show landet und von Günther Jauch einem Kandidaten gestellt wird, durchläuft sie einen harten Prozess. Nach der Idee folgt zunächst der Abgleich mit der Datenbank, welche alle bisher gestellten Fragen enthält. Weiter geht es mit der Erfassungssoftware und einem Quellencheck. Doch auch eine Diskussion und Überprüfung durch Lektoren und Autoren darf nicht fehlen.In der vergangenen Woche war die Reichweite auf 2,80 Millionen Menschen gestiegen, was zu einem starken Marktanteil von 12,4 Prozent geführt hatte. Bei den 0,56 Millionen Jüngeren kam eine Quote von 11,6 Prozent zustande. Mit 2,85 Millionen Fernsehenden wurde das Interesse gestern noch weiter angehoben. Der Marktanteil veränderte sich mit 12,3 Prozent hingegen kaum. Insgesamt landete man zur Primetime natürlich deutlich vor den übrigen privaten Sendern. Die 0,55 Millionen Umworbenen fielen hingegen leicht auf gute 11,4 Prozent zurück. Somit musste man sich auch in dieser Woche hinter «Die Höhle der Löwen» einordnen.Kabel Eins setzte auf ein Filmprogramm und eröffnete die Primetime so mit dem Actionfilm. Bei 0,80 Millionen Zuschauern kam so ein gutes Resultat von 3,4 Prozent zustande. Die 0,20 Millionen Werberelevanten schoben sich mit 4,2 Prozent knapp über den Senderschnitt. Es folgtemit einem Publikum von 0,45 Millionen Menschen. Die Quote kletterte so auf starke 5,2 Prozent. Bei den 0,14 Millionen 14- bis 49-Jährigen waren nun herausragende 7,8 Prozent Marktanteil möglich.