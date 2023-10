Disney feiert sein Jubiläum mit «Once Upon a Studio»

US-Fernsehen

Der neue Kurzfilm ist aktuell auch im Kino zu sehen. Außerdem ist er bei Disney+ verfügbar.

Der brandneue Kurzfilmder Walt Disney Animation Studios feierte gestern sein Streaming-Debüt auf Disney+ im Rahmen der epischen 100-Jahr-Feier von Disney. Die spektakuläre Hommage an das Erbe des Studios ist auch auf Disney Channel , Disney Junior, Freeform, FX, FXX und FXM zu sehen, mit weiteren Ausstrahlungen auf Disney Junior am 18. Oktober und auf Disney Channel am 22. Oktober. «Once Upon a Studio» wird auch in den Kinos vor der Disney100 Sondervorstellung von «Moana» laufen, die noch bis zum 26. Oktober in den Kinos zu sehen ist.Mit 543 Disney-Figuren aus mehr als 85 Spiel- und Kurzfilmen begrüßt «Once Upon a Studio» Helden und Schurken, Prinzen und Prinzessinnen, Sidekicks und Zauberer - in brandneuen handgezeichneten und CG-Animationen - um 10 Jahrzehnte des Geschichtenerzählens, der Kunstfertigkeit und der technischen Errungenschaften zu feiern. Mickey Mouse führt das emotionale und freudige Wiedersehen der geliebten Disney-Figuren an, die sich anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von Disney zu einem Gruppenfoto versammeln. Der Kurzfilm stammt aus der Feder und unter der Regie von Dan Abraham und Trent Correy und wurde von Yvett Merino und Bradford Simonsen produziert.Außerdem können Disney+ Abonnenten die atemberaubende 4K-Restaurierung des Zeichentrickklassikers «Schneewittchen und die sieben Zwerge» streamen. Diese restaurierte Version des Klassikers aus dem Jahr 1937 ist das Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen des Walt Disney Studios Restaurierungs- und Konservierungsteams, das eng mit wichtigen Künstlern der Walt Disney Animation Studios zusammenarbeitet - demselben Team, das kürzlich an der von der Kritik gefeierten Restaurierung von Walt Disneys Animationsklassiker «Cinderella» aus dem Jahr 1950 gearbeitet hat, der im August erstmals auf dem Dienst zu sehen war.