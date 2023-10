«Colin from Accounts» startet

US-Fernsehen

Die neue Sitcom soll am 9. November die Abonnenten zum Lachen bringen.

Die neue Comedy-Seriesoll am Donnerstag, den 9. November 2023, starten. Die Serie wird mit zwei Episoden am Donnerstag, den 9. November, exklusiv auf Paramount+ in den USA Premiere feiern. Nach der Premiere werden bis zum 30. November wöchentlich donnerstags zwei neue Episoden zum Streamen zur Verfügung stehen. Die Serie feierte seine Premiere im vergangenen Jahr in Australien und wurde von Kritikern und Zuschauern gleichermaßen gelobt: „The Guardian“ nannte es ein "urkomisches, fröhliches Stück Fernsehen".«Colin From Accounts» dreht sich um Ashley (Harriet Dyer) und Gordon (Patrick Brammall), zwei alleinstehende, komplexe Menschen, die durch einen Nippelblitzer, einen Autounfall und einen verletzten Hund zusammengebracht werden. Neben Dyer und Brammall spielen in der Serie Emma Harvie als Megan, Helen Thomson als Lynelle, Genevieve Hegney als Chiara, Michael Logo als Brett und Tai Hara als James.«Colin From Accounts» wird von der Foxtel Group in Auftrag gegeben und von Easy Tiger Productions und CBS Studios produziert. Patrick Brammall, Harriet Dyer, Alison Hurbert-Burns, Brian Walsh, Trent O'Donnell, Rob Gibson und Ian Collie fungieren als ausführende Produzenten der ersten Staffel. Die Serie wird maßgeblich von Screen Australia mit Unterstützung von Screen NSW produziert.Die erste Staffel ist derzeit international auf Binge und Foxtel in Australien, BBC2 und BBC iPlayer in Großbritannien, CityTV/CityTV+ in Kanada, Cosmote in Griechenland, YES in Israel, SVT in Schweden, NRK in Norwegen, DRTV/DR1 in Dänemark, YLE Areena/YLE TV2 in Finnland, MNET 101 in Panafrika, Universal+ in Lateinamerika und RTE 2 in Irland verfügbar.