Dritter «Bond»-Sonntag bei Sat.1 läuft besser

Quotennews

Nachdem es von «Casino Royale» zu «Ein Quantum Trost» einen ordentlichen Reichweitenverlust ging, meldet sich «Skyfall» zurück im grünen Bereich.

Die «James Bond 007»-Filme zurück in die Primetime zu holen, dürfte eine der jüngeren Erfolgsgeschichten von ProSiebenSat.1 sein. Zumindest sicherten sich die Schwesternsender so seit Ende Juli stabile Abendprogramme mit mehr als eine Million Zuschauern. Seitdem Daniel Craig als «Bond» fungiert, ist man von ProSieben zu Sat.1 gewechselt, mit Erfolg. Der erste Streifen,holte gute 1,49 Millionen Zuschauer und 6,7 Prozent. Mit Film zwei,, ließ das Interesse jedoch nach. Es schalteten "nur" 1,30 Millionen zu, der Marktanteil ging mit 4,7 um zwei Prozentpunkte zurück.Doch keine Sorge im Hause ProSieben und Sat.1, gestern räumemit 1,50 Millionen Zuschauern wieder richtig ab. Der Marktanteil ist mit 6,0 Prozent zurück im grünen Bereich, die Zielgruppe kam mit 0,39 Millionen auf ein kleines Plus im Vergleich zur Vorwoche. Da schauten 0,38 Millionen zu, dennoch reicht das für einen Satz von 5,8 auf 7,2 Prozent.Zwei Wochen dürfte Sat.1 noch genießen können mit dem Doppelnullagenten, zumindest gibt es noch zwei nicht weitere Filme mit Daniel Craig. Für kommenden Sonntag ist bereitseingeplant. Der lief zuletzt Anfang August im ZDF , hier schalteten stolze 4,11 Millionen Zuschauer ein.