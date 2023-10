«Top Gun: The Next Generation» in Planung

US-Fernsehen

National Geographic möchte die Ausbildung der U.S. Navy-Kampfpiloten begleiten.

National Geographic und Rex, Teil des Medienunternehmens Zinc Media Group, gaben heute grünes Licht für(Arbeitstitel) bekannt. Mit einem noch nie dagewesenen Zugang zu einem der anspruchsvollsten Ausbildungs- und Auswahlprogramme der U.S. Navy folgt diese adrenalingeladene und emotional aufwühlende Dokumentarserie den Weltklasse-Pilotenschülern der U.S. Navy auf ihrem Weg in die nächste Generation der elitärsten Kampfjetpiloten.Die Serie folgt einer Gruppe von Offizieren, die im zermürbenden Advanced Flight Training Program an ihre Grenzen gehen. Zum ersten Mal überhaupt werden sie sich auf einige der anspruchsvollsten Flugtests einlassen, darunter die Landung auf einem Flugzeugträger auf See. Der elitäre Charakter des Kurses bedeutet, dass nur eine Minderheit - die allerbesten - es an die Spitze schaffen werden, um den modernsten Jet der Welt zu fliegen - die F-35C Lightning II.Die emotionalen Geschichten werden in erster Linie aus der Perspektive der verschiedenen Navy-Pilotenschüler erzählt. Dieser erstmalige Zugang wird es der Serie ermöglichen, die angehenden Marineflieger auf jedem Schritt ihres Weges zu begleiten - in der Luft, im Klassenzimmer, außerhalb der Basis und zu Hause - während wir herausfinden, wer das Zeug dazu hat, es zur F-35C zu schaffen."Da der Film weltweit so viele Millionen Fans hat, fühlte ich mich sofort zu dieser Serie hingezogen - diese Elite-Jet-Piloten sind nicht nur äußerst versiert und beeindruckend, sondern haben auch alle sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen", sagte Tom McDonald, EVP, Global Factual and Unscripted Content, National Geographic . "Mit dem exklusiven, noch nie dagewesenen Insider-Zugang von Nat Geo verspricht diese Serie eine aufregende, visuell atemberaubende und faszinierende Reise in die wettbewerbsintensive Welt der Elitefliegerei zu werden."