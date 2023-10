ZDF-Krimi lässt jegliche Konkurrenz weit hinter sich zurück

Quotennews

Die Wiederholung einer Komödie im Ersten sah dagegen recht blass aus. Besser lief es für den Sender am Vorabend mit den Eventwochen von «Gefragt – Gejagt».



Der Tagessieg ging gestern mit deutlichem Abstand an das ZDF , wo zur Primetime der Kriminalfilmlief. Für die Erstausstrahlung fanden sich 5,48 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm ein. Dies wurde mit einem starken Marktanteil von 20,6 Prozent belohnt. In der jüngeren Gruppe konnte man mit derartigen Werten nicht mithalten, doch auch hier konnte sich das Ergebnis sehen lassen. Die 0,39 Millionen Krimifans landeten bei soliden 7,2 Prozent.Das Erste konnte dem mit einer Wiederholung der Komödienicht einmal ansatzweise etwas entgegensetzen. Hatten 2021 4,08 Millionen Zuschauer eingeschalten, so waren es gestern noch 2,67 Millionen. Dies hatte einen annehmbaren Marktanteil von 10,1 Prozent zur Folge. Die 0,32 Millionen Jüngeren landeten bei mäßigen 5,8 Prozent. Es folgte die Dokumentationmit 1,04 Millionen Interessenten, welche auf miese 4,5 Prozent abstürzten. Die 0,22 Millionen 14- bis 49-Jährigen kamen zudem nicht über ernüchternde 4,3 Prozent Marktanteil hinaus.Bereits seit vergangener Woche laufen im Ersten ab 18.00 Uhr die Eventwochen, wobei die Kandidaten einzeln gegen bis zu fünf Jäger antreten müssen. In der ersten Woche wurden erfolgreiche Resultate eingefahren, doch gestern setzte man noch eins drauf. Von zuletzt 2,36 Millionen Quizfans erhöhte sich die Reichweite auf 2,91 Millionen – einen neuen Rekordwert für das Special. Dies hatte starke 18,1 Prozent Marktanteil zur Folge. Bei den 0,28 Millionen Jüngeren wurden hohen 10,2 Prozent eingefahren.