Netflix steigt mit Golf bei Live-Sport ein

US-Fernsehen

Bereits am 14. November 2023 wird das erste Event übertragen.

In diesem Herbst treten die Stars zweier Netflix-Sportserien im Netflix Cup gegeneinander an, dem ersten Live-Sportevent von Netflix mit Athleten aus der «Formel 1: Drive to Survive» und «Full Swing». Die Fahrer und Golfer werden sich in einem Matchplay-Turnier im Wynn Golf Club at Wynn Las Vegas, dem einzigen 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz am Las Vegas Strip, messen, um die Woche des ersteneinzuleiten. Der Netflix Cup wird am Dienstag, 14. November, ab 15:00 Uhr Westküstenzeit/18:00 Uhr Ostküstenzeit live auf Netflix übertragen.Der Netflix Cup ist ein einzigartiges Live-Event, bei dem zwei der wichtigsten Sportprogramme von Netflix vorgestellt werden. «Formel 1: Drive to Survive» befindet sich derzeit in der Produktion seiner sechsten Staffel, während die Fangemeinde den Sport in den USA weiter popularisiert. «Full Swing», eine der neuen Serien von 2023, steht kurz vor dem Abschluss der Dreharbeiten für die zweite Staffel und wird mit einem Anstieg des Engagements der PGA TOUR-Fans in Verbindung gebracht."Wir lieben es zu sehen, wie unsere Sportserien die Fangemeinde von Sportligen und Wettbewerben auf der ganzen Welt vergrößert haben", sagte Gabe Spitzer, Vice President, Nonfiction Sports, Netflix . "Der Netflix Cup wird diese Energie auf die nächste Stufe heben, mit Weltstars aus zwei beliebten Hits, die in unserem allerersten Live-Sportevent gegeneinander antreten.""Der Wynn Golf Club hat im Laufe der Jahre eine Reihe einzigartiger Wettkämpfe veranstaltet, und der Netflix Cup wird eine unglaubliche Ergänzung zur traditionsreichen Geschichte des Platzes sein", sagte Steve Weitman, Präsident des Wynn Las Vegas. "Dieses Turnier wird eine enorme Bandbreite an Talenten präsentieren, die auf dem einzigen Golfplatz am Las Vegas Strip gegeneinander antreten, nur wenige Schritte entfernt vom ersten «Formel 1 Grand Prix von Las Vegas»."