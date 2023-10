Dritte «Germany Shore»-Staffel startet

TV-News

Paramount+ wird ab 14. November die neue Runde starten.

Die amerikanische Reality-Show «Jersey Shore» gehört zum Fernsehsender MTV. Im Jahr 2021 entschieden sich der schweizerische Streamingdienst oneplus und MTV eine eigene Version zu produzieren, die in Deutschland damals noch bei Joyn veröffentlicht wurde. Zu Teilnehmern gehörten zahlreiche schweizerischen Stars, aber auch die Deutsche Walentina Doronina. Doronina war zuletzt bei «Beauty & The Nerd» und «Das Sommerhaus der Stars» zu sehen.Nachdem die erste Staffel auf Kreta gedreht wurde, fanden die Dreharbeiten zur zweiten Staffel in Kroatien statt. Paramount+ teilte mit, dass die dritte Runde in Griechenland abgedrehte wurde. Dort ist die neue Runde, die ebenfalls wieder zwölf Folgen enthalten wird, ab Dienstag, den 14. November 2023, eingeplant. Wöchentlich eingeplant.„Die dritte Staffel der Reality-Show «Germany Shore» begleitet den Alltag von 15 jungen Partypeople, die für einige Wochen zusammenleben und den Sommer ihres Lebens in Griechenland feiern.“, teilte Paramount+ mit. Weiter heißt es: „Eines haben sie alle gemeinsam: Sie sind jung, sexy und bereit für jede Menge Spaß! Challenges dürfen in dieser wilden Zeit nicht fehlen, denn sie stärken nicht nur das Team, sondern sorgen oft auch für Drama, große Herausforderungen und hitzige Situationen. Aber eines ist sicher und gilt für alle: Partytime ist 24/7 und Party-Popper sind unerwünscht!“