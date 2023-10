Part 1 der fünften «Yellowstone»-Staffel angekündigt

TV-News

Die letzten sechs Episoden stehen auch in den Vereinigten Staaten von Amerika noch aus.

Der Streamingdienst Paramount+ hat die ersten acht Episoden der fünften Staffel vonangekündigt. Diese werden wöchentlich ab Donnerstag, den 16. November 2023 veröffentlicht. Die Serie erzählt die Geschichte der Familie Dutton um Familienoberhaupt John (Kevin Costner), der die größte Rinderfarm der Vereinigten Staaten gehört.Zu Beginn der Staffel betäubt John Dutton ein verletztes Pferd nach einem Zusammenstoß und erreicht mit Hilfe seines Sohnes Jamie, dass die Klage abgewiesen wird. John heuert den Ex-Sträfling Jimmy an, um den Damm eines rivalisierenden Bauunternehmers mit Dynamit zu sprengen. Währenddessen lebt Kayce, Johns dritter Sohn, mit seiner Familie in einem Indianerreservat. Als die Rinder der Duttons auf das Land der Ureinwohner gelangen, kommt es zu einer Konfrontation, bei der Lee und Robert ums Leben kommen. Die Duttons planen daraufhin ihre nächsten Schritte.In den Vereinigten Staaten von Amerika wurden die Geschichten bereits zwischen dem 13. November 2022 und dem 1. Januar 2023 ausgestrahlt. Derzeit warten die Zuschauer noch auf die letzten sechs Geschichten, bevor «Yellowstone» zu Ende geht. Doch Taylor Sheridan, der Kopf hinter «Yellowstone», arbeitet bereits an einer Fortsetzung.