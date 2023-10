Adidas wird Teil einer neuen Serie

International

«Killers of the Flower Moon»-Produzent Niels Juul will das Leben von Adi Dassler verfilmen.

Nach 74 Jahren will der unabhängige Filmproduzent Niels Juul («Killers of the Flower Moon») das Leben des Adidas-Erfinders Adi Dassler verfilmen. Wie das US-Branchenportal „Variety“ meldet, hat Juul einen Vertrag mit der Familie des Markengründers Adi Dassler unterzeichnet. No Fat Ego Productions und AD Legacy, das zu Adidas gehört, haben sich zusammengetan, um eine fiktionale Serie zu produzieren.Die wohl zwölfteilige Serie wird das intensive Familiendrama und die schließliche Trennung zwischen Dassler und seinem Bruder Rudolf, der Puma gründete und damit eine der längsten Rivalitäten zwischen Marken in der Firmengeschichte auslöste, beleuchten und die Geschichte der Familie Dassler und der Marke Puma erzählen. In einem Statement zur Ankündigung des Deals erklärte Juul, warum die Geschichte der Familie Dassler so attraktiv war. "Ich bin ein großer Fan von Geschichten aus dem wirklichen Leben, und so sehr ich auch die Geschichte von Enzo Ferrari mochte, so sehr fühlte ich mich von der Geschichte von Adi angezogen. Es ist eine großartige dramatische, intensive und brutale Geschichte, aber auch manchmal urkomisch mit der Rivalität zwischen den beiden Brüdern", beginnt er.Horst Bente von AD Legacy teilte im Namen der Familie mit: "Wir sind begeistert und freuen uns über die Zusammenarbeit mit Niels Juul und seinem Team. Niels' europäische Wurzeln, sein Fachwissen und vor allem seine Vision, wie wir die jahrzehntelange Geschichte unserer Familie erzählen können, machen ihn zu einem perfekten Partner für uns. Wir freuen uns sehr darauf, an allen Aspekten dieses Projekts beteiligt zu sein und es voll und ganz zu unterstützen. Wir sind auch dankbar für die Unterstützung von Adidas, denn es ist unser gemeinsamer Wunsch, dieses unglaubliche Stück Sportgeschichte zu teilen."