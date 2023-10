Beim «Galileo»-Geburtstag gibts «Galileo Kids»

TV-News

Zum Abschluss sind Klaas Heufer-Umlauf und Joachim Winterscheid in der «Galileo»-Gameshow zu sehen.

Die schlechte Nachricht vorweg: ProSieben wird zum 25-jährigen «Galileo»-Jubiläum nicht auf «Galileo Mystery» mit Themen wie „Können Schlafwandler morden?“ und „Vampire - Die wahre Geschichte der Blutsauger“ zurückgreifen. Stattdessen gibt es eine Quiz-Show und ein neues Experiment. Das Vierteljahrhundert «Galileo» beginnt am Freitag, 1. Dezember 2023, um 19.05 Uhr mit, bevor um 20.15 Uhrzu sehen ist.Es folgt um 22.45 Uhr, bevor um 00.15 Uhrauf dem Programm steht. Zwischen 06.00 und 10.00 Uhr wirdmit dem „frechen Alienjungen Cosmo“ getestet. Um 10.00 Uhr kommen, ab 12.20 Uhr stehtauf dem Programm, bevor um 13.25 Uhrstartet. Um 15.45 Uhr folgtund 65 Minuten später. Zwischen 17.55 und 18.05 Uhr steht schließlichauf dem Programm, gefolgt von einer StundeZwischen 19.05 und 20.15 Uhr gehtauf Sendung. In der Gameshow müssen unter anderem Joko Winterscheidt, Klaas Heufer-Umlauf, Thore Schölermann und Matthias Killing beweisen, dass sie über Wissen verfügen. Bereits vor 21 Jahren wurde versucht, eine Quizshow unter dem Namen «Galileo the Game» zu etablieren.