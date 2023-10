«Wir werden groß!» fällt nach Vorwochenhoch wieder auf die üblichen Werte zurück

Quotennews

Die vergangene Folge hatte für Höchstwerte gesucht. Nun landete man wieder bei den zufriedenstellenden Resultaten, welche man eher von dem Format gewöhnt ist.

Schon seit sieben Jahre wird im Rahmen voneine Gruppe von Kindern beim Erwachsenwerden begleitet. Beantwortet werden sollen so die großen Fragen des Erwachsenwerdens. Die Langzeit-Dokumentation wird von den Entwicklungspsychologen Prof. Dr. Sabina Pauen und Prof. Dr. Moritz Daum begleitet. „Endlich Urlaub ohne Eltern“ heißt es so nun in der aktuellen Folge, welche zur gestrigen Primetime in VOX gesendet wurde.Die erste Folge der neusten Staffel kam in der Vorwoche auf 0,84 Millionen Fernsehende, was akzeptable 3,5 Prozent Marktanteil bedeutete. Die 0,49 Millionen Jüngeren sicherten sich sogar eine starke Quote von 10,0 Prozent. Diese tollen Werte konnten am gestrigen Abend jedoch nicht mehr gehalten werden. Stattdessen verloren die 0,63 Millionen Interessenten einen Prozentpunkt und landeten nun bei ernüchternden 2,5 Prozent. Die 0,33 Millionen Umworbenen mussten mit soliden 6,3 Prozent Marktanteil einen noch größeren Verlust hinnehmen.RTLZWEI hatte zwei Wiederholungen vonim Programm. Hier legte man gegenüber den Vorwochen noch eins drauf und überzeugte 0,66 Millionen Neugierige zum Einschalten. Dies entsprach einem guten Marktanteil von 2,6 Prozent. Im Anschluss waren mit 0,55 Millionen Zuschauern sogar starke 3,9 Prozent möglich. Bei den 0,27 und später 0,17 Millionen Werberelevanten wurden hohe Marktanteile von 5,1 sowie 5,5 Prozent verbucht.