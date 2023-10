Zuschauerverlust bei «Das Sommerhaus der Stars»

Quotennews

Mit dem Start einer neuen Staffel von «Joko & Klaas gegen ProSieben» wurde die RRT-Show ein deutliches Stück nach unten gedrückt.



ging gestern Abend in die fünfte Runde. Da stand unter anderem die Exit-Challenges zwischen den Stehfests und Team Petrovic/Nwattu an. Denn die Verlierer der Challenges mussten das Sommerhaus direkt verlasen. Für viel Wirbel sorgte zudem ein neues Paar sowie das Spiel „Stehvermögen“. Zu viel Misskommunikation führte dies vor allem wieder bei Walentina und Can.Bei den 1,78 Millionen Fernsehenden hatte sich RTL in der Vorwoche noch einen soliden Marktanteil von 7,4 Prozent gesichert. Die 0,73 Millionen Jüngeren hatten zudem auf den bisherigen Staffelbestwert von starken 14,7 Prozent angezogen. Nach dem stetigen Anstieg in den Vorwochen fiel man nun gestern erstmals wieder ein deutliches Stück zurück, wohlmöglich durch den Staffelstart von «Joko & Klaas gegen ProSieben». Bei den 1,61 Millionen Interessenten waren so noch annehmbare 6,4 Prozent Marktanteil möglich. Die 0,58 Millionen Umworbenen fielen auf gute 11,1 Prozent zurück.Kabel Eins setzte zur Primetime zunächst auf die Komödie, welche 0,69 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegte. Dies hatte einen soliden Marktanteil von 2,8 Prozent zur Folge. Bei den 0,22 Millionen Werberelevanten wurden überdurchschnittliche 4,4 Prozent verbucht. Mitkletterte die Quote bei einem Publikum von 0,42 Millionen Menschen auf gute 3,4 Prozent. Bei den 0,08 Millionen 14- bis 49-Jährigen musste der Sender hingegen einen Rückgang auf akzeptable 2,9 Prozent hinnehmen.