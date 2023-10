«Joko & Klaas gegen ProSieben» eröffnet die neue Staffel erfolgreich

Quotennews

Wenn auch nicht ganz auf dem Niveau der letzten Folge im Mai, war es dennoch ein sehr gelungener Auftakt in die neuen Ausgaben. Profitieren konnte davon auch «Late Night Berlin» im Anschluss.



Ende der vergangenen Staffel vonhatte der Sender ein Aufgebot von 777 Mitarbeitern bereitgestellt und damit auch die Show gewonnen. Gestern folgte nun der Start in die fünfteilige sechste Staffel, wobei Joko und Klaas erneut um 15 Minuten Sendezeit kämpfen. ProSieben lässt in dieser Staffel Promis wie Stefanie Kloß, Peter Maffay, Stefanie Heinzmann, Riccardo Simonetti, Johannes Oerding, Micky Beisenherz, Nikeata Thompson und weitere für sich antreten.Im Mai hatte man sich erfolgreich mit 1,42 Millionen Fernsehenden sowie starken 6,6 Prozent Marktanteil verabschiedet. Bei den 0,95 Millionen Jüngeren waren sogar ausgezeichnete 20,1 Prozent zustande gekommen. Gestern gelang als Comeback nun der Sieg gegen den Arbeitsgeber, was 1,22 Millionen Interessenten verfolgt hatten. Die Quote lag so noch bei überzeugenden 5,3 Prozent. Die 0,74 Millionen Umworbenen landeten mit herausragenden 15,5 Prozent hinter der «Tagesschau» auf Platz zwei der Tagesrangliste. Dennoch konnte man mit den Resultaten der vergangenen Ausgabe nicht mithalten.Ab 23.00 Uhr lief schließlich, welches durch den starken Vorlauf deutlich angeschoben wurde. In der Woche zuvor sendete man knapp eine Stunde früher, erreichte aber trotzdem nur 0,27 Millionen Neugierige. Mit 0,35 Millionen Zuschauern steigerte man sich nun von zuletzt schwachen 1,6 auf solide 3,0 Prozent. Das jüngere Publikum blieb mit 0,18 Millionen Menschen gleich groß. Doch auch hier kletterte der Marktanteil von mageren 5,0 auf passable 7,3 Prozent.