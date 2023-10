«LOL: Last One Laughing»: Weihnachtsspecial startet am 22. Dezember

TV-News

Zum Weihnachtsspecial gehört auch eine Tag-Team-Edition, bei der immer zwei Spieler zusammenarbeiten.

Nach drei erfolgreichen Staffeln vonhat Amazon ein Weihnachtsspecial angekündigt. Dieses wird ab dem 22. Dezember 2023 auf Prime Video verfügbar sein. Wie viele Folgen die neue Produktion haben wird, hat der Streamingdienst allerdings nicht verraten. Es ist aber davon auszugehen, dass es wieder sechs Episoden sein werden.Michael Bully Herbig lädt vier Teams in die LOL"-Berghütte ein. Die Großmeister Anke Engelke und Bastian Pastewka fordern unter anderem Carolin Kebekus und Teddy Teclebrhan heraus. Martina Hill tritt gegen Kurt Krömer an und Michelle Hunziker bildet ein Team mit Rick Kavanian.Gekichert werden darf auch unterm Weihnachtsbaum nicht. Im Gegensatz zur regulären Staffel treten hier acht «LOL»-Stars in Zweierteams gegeneinander an. Drei Stunden lang versuchen sie, nicht mit der Wimper zu zucken, sondern die anderen Teams mit allen Mitteln zum Lachen zu bringen. Das Siegerteam erhält die «LOL»-XMAS-Trophäe und 50.000 Euro für einen guten Zweck.