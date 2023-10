«My Mum, Your Dad» geht weiter

England

Der Sender ITV hat eine zweite Staffel bestellt.

ITV1 und ITVX haben bestätigt, dass die Romantik-Realityim Jahr 2024 auf die Bildschirme zurückkehren wird; das Casting für die Serie hat begonnen. In der von Lifted Entertainment, einem Teil der ITV Studios, produzierten Erfolgsserie nominieren erwachsene Kinder ihre alleinerziehenden Eltern für ein luxuriöses Landhaus, in der Hoffnung, später im Leben die Liebe zu finden.Von Kritikern als "herzerwärmend", "urkomisch" und "generationsübergreifend" bezeichnet, war die Debütserie das größte neue Unterhaltungsformat von ITV zur Hauptsendezeit und erreichte durchschnittlich mehr als zwei Millionen Zuschauer auf allen Geräten. Die von Davina McCall moderierte erste Staffel war regelmäßig die meistgestreamte Sendung auf ITVX.Erneut kehren die erwachsenen Kinder in den Überwachungsraum, den so genannten "Bunker", zurück, wo ihnen das Schicksal ihrer alleinerziehenden Eltern anvertraut wird, während sie auf dem Rückzugsort nach Liebe suchen. Dabei gibt es einige neue Wendungen, denn sie können aus der ersten Reihe mitverfolgen, wie es ihren Eltern bei der Suche nach einer Liebesbeziehung ergeht. Und am Ende werden sie entscheiden, ob sie den potenziellen Partnern ihren Segen geben.