«Nur Bares ist Wahres» startet

TV-News

Die Welt der Pfandleiher ist am Sonntagvorabend zu sehen und folgt auf Wiederholungen von «Quiz-Taxi».

Der Fernsehsender Kabel Eins startet am Sonntag, 5. November 2023, sein neues Format. Die Sendung umfasst 125 Minuten Sendezeit und wird sonntags zwischen 18.10 und 20.15 Uhr ausgestrahlt. Zuletzt wiederholte Kabel Eins auf diesem Sendeplatz immer drei Ausgaben von «Quiz-Taxi».In der ersten Ausgabe der neuen Doku-Soap muss eine Frau ein Geschenk ihrer Schwester bei „Käfers Leihhaus“ verpfänden, um in München über die Runden zu kommen. Auf der Reeperbahn im „Leihhaus Grüne“ steckt ein Mann in der Klemme, weil er seinen Pfandschein verloren hat. Ob er sein Pfand wiederbekommt, ist unklar. Und in Neustadt an der Weinstraße im „Leihhaus Goldgrube“ versucht ein Handwerker sein Glück. Kann man ihm hier aus der Patsche helfen?Bei den Screenforce Days Mitte Juni 2023 kündigte Kabel Eins-Chef Marc Rasmus «Nur Bares ist Wahres - Die Welt der Pfandleiher» für Mitte Oktober an. Nun stellt sich heraus, dass der Starttermin um knapp drei Wochen verschoben werden musste. Das ebenfalls >angekündigte «Zwischen Meer und Maloche» ist noch nicht ausgestrahlt worden. Auch auf «Rosin vs. Kumptner - Das Duell» warten die Zuschauer noch.