Quotencheck

In den vergangenen zwei Wochen waren die Wiederholungen nicht gerade ein Erfolg.

Innerhalb von drei Wochen hat der Fernsehsender Sat.1 38 verschiedene Ausgaben von «Lenßen übernimmt» ausgestrahlt. Zeitweise wurden bis zu vier Geschichten am werktäglichen Abend zwischen 18.00 und 19.55 Uhr erneut gesendet. Die Ausstrahlungen begannen meist recht schwach, wie exemplarisch am Montag, den 25. September. Die 18.00 Uhr folgte hatte 0,43 Millionen Zuschauer, danach waren 0,56 Millionen Zuschauer dabei, ehe 0,63 Millionen Menschen die 19.00 Uhr-Folge sahen und 0,78 Millionen Zusehende die 19.30 Uhr-Geschichte. Mit den steigenden Reichweiten kletterte der Marktanteil nur von 3,3 auf 3,7 Prozent. Bei den Unter 50-Jährigen war das Format ein Ladenhüter.Das beste Ergebnis fuhr die Freitagausstrahlung ein: Am 29. September versammelten sich um 18.00 Uhr 0,44 Millionen Zuschauer, mit 0,06 Millionen Umworbenen sicherte man sich schreckliche zweieinhalb Prozentpunkte. Schließlich waren 0,59 Millionen Menschen dabei, doch mit 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährigen konnte man sich nur über 3,2 Prozent freuen. Die 19.00 Uhr-Geschichten fuhren jeweils 3,1 Prozent ein. Zunächst waren 0,10 Millionen dabei, dann wurden 0,12 Millionen Werberelevante gemessen. Deutlich mehr Interesse bestand beim Gesamtpublikum, denn es wurden 0,65 und 0,87 Millionen Zuschauer gezählt.Im Durchschnitt erreichte die erste Sendewoche 0,64 Millionen Zuschauer und 3,8 Prozent. Mit 0,11 Millionen jungen Menschen fuhr man 3,8 Prozent ein. Interessant ist ein Blick auf die zweite Woche, in der nur acht Episoden gesendet wurden. Die Reichweite beim Gesamtpublikum war mit 0,63 Millionen Zuschauern fast identisch, der Marktanteil stürzte allerdings auf 3,2 Prozent. Bei den Umworbenen wurden 0,13 Millionen Menschen gezählt, das sorgte für 3,7 Prozent. Überraschenderweise war die letzte Woche mit 0,63 Millionen und 3,1 Prozent die schwächste Woche. Nur 0,11 Millionen Menschen entschieden sich für die Reruns, womit man nur noch auf drei Prozent kam.Die letzte Woche startete recht ordentlich. Am Montag schalteten ab 18.55 Uhr 0,83 und 0,83 Millionen Menschen ein. Es haperte allerdings bei den jungen Zuschauern, denn mit 0,13 und 0,20 Millionen gewinnt man keinen Blumentopf. Nur 3,7 und 4,5 Prozent wurden erzielt. Der Dienstag fiel mit 0,50 und 0,65 Millionen schwach aus, der Donnerstag hatte nur 0,49 und 0,60 Millionen. Bei den Umworbenen landete man bei 2,4 und 3,1 Prozent. Dieses Ergebnis wurde nur noch am letzten Tag mit 2,3 und 2,9 Prozent unterboten. Immerhin war die Gesamtreichweite von 0,76 Millionen in Ordnung.Die 38 Geschichten von «Lenßen übernimmt» sahen 0,64 Millionen Zuschauer, das führte zu dreieinhalb Prozentpunkte. Bei den Werberelevanten fuhr man 0,11 Millionen ein, das bedeutete 3,6 Prozent Marktanteil.