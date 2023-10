NBC setzt «Thats My Jam» fort

US-Fernsehen

Die Unterhaltungsshow mit Jimmy Fallon bekommt eine dritte Staffel.

Die von Jimmy Fallon moderierte Spielshowwird für eine dritte Staffel zu NBC zurückkehren. Als eine der wenigen Serien, die in der Saison 2022-23 ihre Gesamtzuschauerzahl steigern konnten, wird die einstündige Hit-Show mit weiteren zehn Original-Episoden und einer "Greatest Hits"-Zusammenstellung zurückkehren.Inspiriert von den beliebtesten Spielen der «Tonight Show», treten bei «That's My Jam» zwei Teams mit jeweils zwei Prominenten in einer Reihe von Musik-, Tanz- und Wissensspielen sowie musikalischen Darbietungen für eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl an. Die Jam Band, die treffend benannte Hausband, wird von Emmy- und Grammy-Preisträger Adam Blackstone geleitet.Die zweite Staffel der preisgekrönten Spielshow umfasste zehn Original-Episoden und eine Greatest-Hits-Stunde mit durchschnittlich 3,5 Millionen Zuschauern auf allen Plattformen. Die Clips der Show und die digitalen Originalbeiträge erreichten fast eine halbe Milliarde Videoaufrufe auf YouTube, Facebook, X, Instagram und TikTok.Ein Staraufgebot von Prominenten wie Kelsea Ballerini, Quinta Brunson, Taraji P. Henson, Chance the Rapper, Simu Liu, Keke Palmer und Billy Porter wetteiferte um die begehrte goldene Boombox und sorgte für virale Musikmomente. Adam Lamberts Performance von "The Muffin Man" während einer Runde "Wheel of Musical Impressions" wurde mehr als 30 Millionen Mal angesehen und löste einen beliebten TikTok-Trend aus, der zu Hunderttausenden von Videos führte, die von Künstlern mit dem Sound gemacht wurden."Jimmy bringt Musik, Comedy, Spiele und Prominente auf eine Weise zusammen, wie nur er es kann, und das macht «That's My Jam» zu einem unbestreitbaren Hit", so Corie Henson, Executive Vice President, Unscripted Content, NBCUniversal Entertainment. "Wir können es kaum erwarten, dass die Show für eine dritte Staffel zurückkehrt, mit noch mehr brillanten Performances und viralen Momenten, von denen die Zuschauer nicht genug bekommen können."