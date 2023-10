«Boom Boom Bruno» kommt bei Warner TV Serie

TV-News

Gleich mehrfach setzt der Seriensender im Dezember auf die neue Serie mit Ben Becker.

Der Fernsehsender Warner TV Serie hat die Ausstrahlung der Fernsehseriebekannt gegeben. Die neue Serie wird am Donnerstag, den 7., 14. und 21. Dezember mit jeweils einer Doppelfolge um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Am 31. Dezember und 1. Januar werden die Geschichte ab 20.15 Uhr wiederholt.Bruno sieht sich gern als Sheriff des Wilden Westens. Er isst im Diner, liebt seinen Bourbon und amüsiert sich im Stripclub. Aber er ist auch Polizist vor den Toren Berlins und dann bekommt er auch noch einen neuen Partner: Mark ist ein ungeouteter Kommissar, der Bruno für ein Schwein hält. Beste Voraussetzungen also, um gemeinsam den Mord an einer Drag Queen aufzuklären.Die Hauptrollen sind mit Ben Becker («Der gleiche Himmel», «Ich, Judas») als Brunound Vincent zur Linden («Das Boot») als Mark“ besetzt. Die Besetzung wird ergänzt durch Sabrina Ceesay («Vor der Morgenröte»), Franz Hartwig («Der Pass»), Anton Rubtsov («Dark»), Vlatka Alec («Blutige Anfänger»), Pierre Sanoussi-Bliss («Der Alte»), Alessija Lause («Kleo»).Die Drehbücher stammen von Kerstin-Sofie Laudascher («Porn Punk Poetry», «Doktor Ballouz»), Regie führte Emmy-Preisträger Maurice Hübner («Familie Braun», «Passau-Krimi», «Kitz»), die Kamera führte Julia Jalnasow. Die sechs Folgen mit einer Länge von jeweils 45 Minuten wurden von Odeon Fiction für Warner TV Serie produziert. Producer bei Odeon Fiction sind Vitus Reinbold und Ann-Kathrin Eicher, Associate Producer Kerstin Zachau. Executive Producer für Warner TV Serie sind Hannes Heyelmann und Anke Greifeneder, die auch die redaktionelle Leitung innehatte.