Camila DeChalus wechselt zu CNN Worldwide

Köpfe

Künftig wird die frühere Reporterin für die „Washington Post“ für CNN tätig sein.

Camila DeChalus kommt als Reporterin für das Weiße Haus zu CNN Worldwide mit Sitz in Washington, DC. DeChalus war zuvor als Kongressreporterin für die „Washington Post“ tätig, wo sie über die wichtigsten Akteure auf dem Capitol Hill und die drängendsten Probleme des Landes berichtete.Dort berichtete sie über die Zwischenwahlen 2022 und die Übernahme des Repräsentantenhauses durch die Republikaner, den Umgang des Obersten Gerichtshofs mit der Verschuldung von Studenten und die Auswirkungen der Anklagen gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump in New York und Georgia. Zuvor arbeitete DeChalus für „Business Insider“, wo sie über den Kongress, politische Kampagnen und Rechtsangelegenheiten berichtete.Camila DeChalus ist Mitglied der National Association of Hispanic Journalists und Vorstandsmitglied der National Association of Black Journalists Political Task Force.